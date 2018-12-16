狗狗賺錢養主人？哥基犬做淘寶模特月入過萬人民幣

狗狗也能賺大錢？內地浙江省一隻哥基犬不但成為淘寶界的模特兒「新寵」，每個月還會為過百件寵物產品拍攝產品特寫，收入過萬！ 女主人笑說狗狗的賺錢能力經已能夠支撐毛孩的日常開支，甚至養活自己。影片上載至網絡後已吸引過萬人按讚留言，表示狗狗相當樣子可愛，認為牠天生本是當模特兒的材料！

內地浙江省一隻哥基犬「嚕嚕」最近不但成為淘寶界的模特兒「新寵」，每個月還為過百件寵物產品拍攝產品特寫，收入過萬！（秒拍截圖）

內地浙江省杭州市最近誕生了一顆「模特兒新星」，但不是哪一位美女男神，而是一隻2歲大哥基犬「嚕嚕」！女主人Vera表示，狗狗近年開始涉足模特兒兒界工作，為不同寵物產品拍攝照片，每月能拍到幾十至幾百件產品照片，收入往往破萬人民幣，「尤其是前陣子天貓雙十一，產品比較多，我們經常拍到半夜」。

相關文章：兩流浪狗獲暖心爺爺收養 為報答主人每天助收檔：比我兒子還懂性

▼▼▼點撃照片！看看「嚕嚕」星味！▼▼▼

+ 9 + 8 + 7

相信最令寵主「頭痛」的是，該如何為家中毛孩拍下一張漂亮的相片，Vera就表示為狗狗拍照需要一定的技巧和耐性，「道具比如說，用一些玩具如小鴨子，要懂得發聲的，來吸引牠們去作一個行為誘導。」

▼▼▼點撃影片！看看Vera如何為狗狗拍下漂亮照片！▼▼▼

更多寵物文章：【男孩收黑貓做聖誕禮物喜極而泣 背後有段感人故事】

更多寵物文章：【寵主喜訊】美國推新App助尋回走失寵物 只需兩個簡單步驟

更多寵物文章：【消防員重返災場救出結冰小貓咪 網民：這是寒冬裡的溫暖】

更多寵物文章：【無眼貓一張相片 令她憶起去世寵物 愛心女開10小時車領養】