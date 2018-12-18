上海5狗險送屠宰場　獲救後移民美國

踏進冬季，有不少傳統的中國人都會進食狗肉補身。早前（12月16日），美國非牟利動物救援組織Rescue Gang便在中國上海拯救了 5隻險被送到屠宰場的狗狗，當中更有三隻是人見人愛的金毛尋回犬。

牠看起來是一隻混種的哥基犬。（WISN）

早前，美國非牟利動物救援組織Rescue Gang在中國上海救獲了五隻險被屠宰的狗狗，當中包括三隻年紀非常小的金毛尋回犬，和兩隻看起來像混種的臘腸犬和哥基犬。

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義工為牠們清洗身體。（WISN）

這5隻狗狗獲救後，被送到美國威斯康辛州的密爾華基市，由Rescue Gang的義工照顧。據悉，假如義工牠們沒有被救出，牠們便有機會被送到屠宰場，成為別人腹中的大餐。

牠們的年紀非常小。（WISN）

Rescue Gang的義工Aloura Pearson接受訪問時表示：「並非全部狗都能獲救，因為部份已經被人吃掉......這些情況仍然發生在中國，犬隻繁殖的情況非常普遍，當地有很多繁殖場。」亦有不少狗主，沒有考慮自己能否妥善照顧寵物，便把狗狗帶回家，最後把牠們遺棄在街頭。

當牠們看到人類靠近，仍然非常熱情。（WISN）

義工為牠們清洗身體後，便由獸醫為牠們進行檢查，幸好身體並無大礙。當牠們的情況穩定後，Rescue Gang將會開放給公眾領養，希望能為牠們找一個幸福的家。

怎能想像牠們會成為人類的大餐？（WISN）

不少網友得知此事後，紛紛在Rescue Gang的Facebook上留言，除了感謝義工熱心拯救外，並祝福小狗可以找到新家外。亦有不少網友表示，希望領養牠們，相信牠們未來將會遇到一位疼愛牠們的新主人。