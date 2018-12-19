放貓成新潮流？科學家：散步能避免牠們在家搗亂

大家都知道帶狗散步是狗主必做的事，但原來貓貓也需要外出散步！外國有學者指出，貓貓如長時間被困室內或會搗亂，「放貓」則能使牠們心情變好。然而，有部分動物權益團體提出反對，認為貓貓會在戴上頸帶後感不安，又指一旦牠們出現反抗，便應立刻停止。

美國科學家David Grimm是「放貓」的提倡者之一，他在過去13年一直均有在戴著頸帶的情況下帶家中貓貓外出散步。他及其他鼓勵「放貓」者甚至發起一項運動，鼓勵貓主拍下和貓貓散步的照片分享至網上，並加上#catwalking的標籤。

他及其他鼓勵「放貓」者甚至發起一項運動，鼓勵貓主拍下和貓貓散步的照片分享至網上，並加上#catwalking的標籤。（Instagram@catavanning_around）

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鼓勵貓主帶愛貓每天外出30至60分鐘

Grimm曾在《紐約時報》寫道：「我只想我的貓貓能四處探索，不再困在住所內。」他鼓勵各位貓主應每天帶貓貓外出30至60分鐘，並帶同一些零食，在帶牠回家時予以獎勵。部分動物團體如「Adventure Cat」均鼓勵貓主多帶家貓進行戶外活動，有些品牌亦有推出自家製的「放貓」產品。

Grimm鼓勵各位貓主應每天帶貓貓外出30至60分鐘。（Getty Images）

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貓貓行為學家Anita Kelsey指出，貓貓如經常被困在室內，或有損牠們精神健康，在家中搗亂，例如對著窗戶大叫。她更建議，如果貓貓明顯想外出的話，貓主應為牠們戴頸帶並帶牠們外出。

貓貓行為學家指出，貓貓如經常被困在室內，或有損牠們精神健康。（Getty Images）

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動物權益​團體：戴上頸帶或令貓貓感不自在

然而，有部分動物權益團體提出反對，他們認為貓貓的控制慾較強，為牠們戴上頸帶或會令牠們感不自在。動物保護團體RSPCA表示，他們雖同意貓貓需要精神上的刺激，但認為玩具及爬架會是較好的選擇。他們續指，貓貓戴上頸帶後將較難走動，或令牠們感不安。

RSPCA提醒，如貓貓並不抗拒戴頸帶，貓主也應該用循序漸進的方式讓牠們習慣；一旦牠們出現反抗，便應立刻停止。