拳師犬做保姆超稱職　代主人看顧BB無甩拖

我們常說「狗狗是人類最忠心的朋友」，居於美國德州的Ally Guerrero日前便用一段短片證實了這句話是對的。片段中，Guerrero所養的拳師犬原本正在睡覺，但她一聲令下卻馬上動身前往看顧嬰兒，場面窩心；短片至今已獲逾300萬人觀看。

12月6日，剛誕下一名女嬰的Ally Guerrero在Twitter上分享了一段狗狗為她看顧女嬰的溫馨片段，並寫道：「我的小幫手」。片段引來極大迴響，不少網民都大讚狗狗乖巧聰明。

狗狗正在嬰兒床旁邊探頭看顧嬰兒（即藍圈位置）。（Twitter@AllisonJoGuerr1）

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片段可見，Guerrero所養的拳師犬原本正悠然地睡在客廳，和她一起欣賞電視節目。接著，Guerrero對著牠說：「去看看Maggie（女嬰）。」只見狗狗的耳朵一聳，馬上起身伸懶腰，然後便走向嬰兒房。

▼▼▼▼▼按短片看乖巧狗狗如何看顧嬰兒▼▼▼▼▼

仍在客廳的Guerrero透過嬰兒房的閉路電視看到狗狗，牠正在嬰兒床旁邊探頭看顧嬰兒（即片段中藍圈位置）。Guerrero興奮地在片段中寫道：「牠真的按我的命令去看顧嬰兒。」

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短片至今已獲逾300萬人觀看及8萬多人轉發，很多網民均留言不敢相信狗狗竟然這麼乖巧，有人甚至留言：「我們不配擁有這些珍貴的動物。」