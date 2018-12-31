元朗「陳伯」走失　主人寒冬尋貓挨病：我唔放棄

12月13日，一隻名叫陳伯的元朗倉貓躲進車斗後，於元朗朗怡停車場失蹤。 心急如焚的主人陳小姐，每日堅持到停車場附近搜索，每日尋找至凌晨方肯罷休，近日天氣轉冷，陳小姐亦因遍夜搜索、休息不足而病倒。陳伯失蹤至今已經18日，依然音訊全無，陳小姐的家人朋友著她放棄，但她沒有理會，更將懸賞金額由3萬元加碼至5萬元，盼吸引更多人出手相助尋貓。不放棄搜索的理由只有一個：「牠是我家人。」

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百厭貓躲於車斗

近日，朗怡停車場附近有隻橘白虎斑花貓「陳伯」意外走失。貓主陳小姐為覓得愛貓，不單四出張貼街招，並願支付5萬元厚酬以作答謝。《香港01》記者致電陳小姐了解陳伯走失經過，她指在12月13日，胞妹駕駛貨車離開時，誤把躲進車斗的陳伯帶走，「我都好內疚，我哋無一個人發現佢哩咗喺車斗。出面有好多車，我細妹避車時，陳伯知道架車收慢咗，就自己跳咗落車，我細妹就係後鏡見到佢走咗入附近露天停車場。」陳小姐胞妹隨即下車往陳伯逃離的方向尋找，可惜她在停車場裡遍尋不果。

貓主陳小姐厚酬五萬望尋得陳伯。（受訪者提供）

每天尋貓至凌晨

陳伯走失至今已經18天，雖然身邊的家人、朋友都勸陳小姐放棄，不過她早已把陳伯當作家人，陳伯為陳小姐飼養於貨倉的倉貓，白天會在貨倉內放養，晚上才會把牠放進籠裡：「我哋係籠度養咗佢差唔多一年。今年2月，佢成日喺個籠入面叫，我又唔想成日困住佢，於是放咗佢出嚟。」

「佢哋都話無架喇、好難搵架喇，都走失咗咁耐。但我唔放棄，我每日都要去搵。」她每天下班便到陳伯走失的停車場附近搜索，近日天氣轉冷，陳小姐亦因遍夜搜索、休息不足而病倒：「我聽人講，啲貓好鍾意凌晨時間出嚟，我日日放工就搵到凌晨兩點幾。我不停嗌佢，嗌到喉都沙埋。」

陳伯是一隻橘白色虎斑貓，面頰、手腳、肚子都呈白色。（受訪者提供）

懸賞5萬只求覓得愛貓

陳小姐無計可施，於是請動物傳心師幫忙。對方指陳伯安全，並繪畫出陳伯所在位置的場景圖，可惜陳小姐在附近十多個停車場搜索，仍找不到相似的地方。她早前曾懸賞3萬元，希望市民可以幫忙尋找陳伯，可惜一直未見陳伯的消息，於是把謝酬加碼至5萬元。

冬至當天，陳小姐曾接到市民電話，稱在陳伯走失的露天停車場附近發現牠的身影，「我即刻飯都唔食，揸車出去搵，去到發現原來係第二隻貓。」由於牠的顏色跟陳伯都是橘白色，而且所在位置跟鄰近陳伯走失的停車場，於是被誤認為陳伯。及後，陳小姐亦有定時前往該處餵飼這隻小橘貓，並聯絡義工，希望可以為牠尋家。

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陳伯尾巴末端形狀像士的。（受訪者提供）

踏入2019年，陳小姐最大的願望就是陳伯能夠平安回到她身邊，她哽咽地說道，「以前每年嘅生日願望都希望自己身體健康，而今年嘅生日願望係希望可以搵到佢。」她續指，如果可以尋獲陳伯，一定會把牠帶回家裡好好飼養，不再放於貨倉內。

陳小姐把陳伯視為家人，當初改名時，亦希望牠長命百歲，故把牠的名字由「陳仔」改為「陳伯」。（受訪者提供）

走失貓小檔案

名字：陳伯

性別：男（已絕育）

年紀：1歲半

顏色：橘色虎斑白

特徵：臉頰、四肢及肚部呈白色，尾巴呈士的形（麒麟尾）

走失時間：2018年12月13日 約上午10時50分

走失地點：元朗朗怡停車場（朗怡居附近）

市民如有陳伯消息，可致電9178 0266或2478 7633與陳小姐聯絡。