中獸醫教五行養生食療　幫主子按摩調理身體

毛家長越來越重視毛孩的日常保健，台灣台中市中國醫藥大學推廣教育中心近日特別舉辦一場寵物常用的經絡穴位按摩與養生食療講座，吸引許多飼主參與。

主講人台灣富山動物醫院蔡麗娟醫師說，中獸醫治療寵物會採用針灸、氣功、推拿、膳食、中藥等五種方法，但對飼主來說，只需辨識出自家貓、狗毛孩的五行屬性，就可以進行日常的養生食療，打下保健的良好基礎。

按下圖看不同五行屬性的貓、狗的的正常特徵、病態症狀及對應的食物選擇▼

+ 6 + 5 + 4

獸醫蔡麗娟也提醒飼主，千萬要避開狗狗的禁忌食物，包括洋蔥、長蔥、韭菜、香蔥，和各種調味品。此外葡萄、葡萄乾、巧克力、咖啡、紅茶、茄子、番茄的蒂頭、馬鈴薯的芽、加熱過的骨頭、雞骨、魚骨、生雞蛋蛋白等，也都忌食。

中獸醫臨床治療常用的十總穴，分別是分別是頭項尋列缺、面口合谷收、肚腹三里留、腰背委中求、內關心胸胃、脅肋尋支溝、外傷陽陵泉、婦科三陰、安胎公孫求等，比較艱深，一般人難以了解。

寵物穴位對一般人而言較艱深，臨床治療常用的為十總穴。 （台灣動物新聞網）

不過，蔡麗娟建議飼主可以替毛孩按摩、陪做運動，以舒緩牠們的不適，她並表示，萬一毛孩遭遇車禍骨折，或膀胱泌尿系統失常、後肢麻痺癱瘓、椎間盤突出、鵛椎神經癱瘓等病症時，其實中獸醫的針灸(乾針、水針、電針、雷射)，加上中藥調理治療，會有相當好的療效。

【本文獲「台灣動物新聞網」授權轉載，原文：毛孩五行食療 簡易上手】