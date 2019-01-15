【全城狗狗行善日2019】嘉年華搶先預覽　市集、音樂會有咩玩？

狗主們下個月有活動可以玩！ 香港愛護動物協會將於2月24日在迪士尼樂園外舉辦「全城狗狗行善日2019」！今年大會將以「去街街！玩轉香港」為主題，讓主人帶領愛犬遊遍香港每一個角落「打卡集郵」，結伴體驗「去街街！」的真正樂趣！精彩活動又豈止於此，是次活動亦設有迷你音樂會、手作市集讓主人與愛寵們大玩特玩，相信屆時你將會與毛孩們玩到樂而忘返，現在就Mark好時間！

上年「全城狗狗行善日2018」舉辦得空前成功，今年愛協再下一城，加插多個新穎元素豐富活動！（愛協提供）

4大特色節目 讓寵主們樂而忘返

香港愛護動物協會將於2月24日舉辦「全城狗狗行善日2019」！今年籌款活動大致分為4個項目，包括「Paw and Friends迷你音樂會」、「寵物 x 手作市集嘉年華」、「玩轉香港特式景點」及「漫步海濱長廊」，讓主人與愛寵們大玩特玩！

【嘉年華有「校長」加持】 大會今年成功邀請「校長」譚詠麟擔任主禮嘉賓，與大家用一同為有需要的為動物籌款！各位「校長迷」，是時候出動啦！

1.【漫步海濱長廊】 參加者可漫步香港迪士尼樂園度假區海濱長廊，遠眺彼岸愉景灣的絕美景致，沿途飽覽海天一色的迷人風光。 是次超級狗狗派對不僅能讓你與愛犬一同漫步海濱長廊，期間更可「打卡影靚相」，留下美好回憶，大會指希望透過此長廊讓人寵增進彼此感情！漫步途中又可認識新朋友，又可為有需要的動物籌款，這麼特別又有意義的活動你又怎能錯過呢？

是次活動可讓參加者漫步香港迪士尼樂園度假區海濱長廊，遠眺彼岸愉景灣的絕美景致，沿途飽覽海天一色的迷人風光！（愛協提供）

2.【​Paw and Friends迷你音樂會】​ 今年大會更為活動加插音樂元素，邀請多位香港歌手如：譚杏藍、麥貝夷、劉卓軒及樂隊享樂團 3Think、Wharf Two 貳號碼頭及Zpecial為大家獻上本地音樂，讓你與愛寵盡興而歸！

▼​▼​▼​點撃圖片！看出席歌手單位！▼​▼​▼​

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3.【​寵物 x 手作市集嘉年華】​ 有動當然有靜！大會今年亦將舉辦以寵物為主題的作市集嘉年華！市集將匯聚數十位本地設計師及手作人，為參加者帶來各式生活雜貨、寵物用品及自家手作等，身為文青、購物狂的你們，一定不能錯過！

▼​▼​▼​點撃圖片！看寵物手作單品！▼​▼​▼​

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4.【玩轉香港特式景點】 大會今年特別邀請本地插畫家Ivan Yip親手繪畫香港各區特色景點，繪畫成卡通迷你香港，讓參加者盡情打卡影相，留下快樂時刻！

大會特設精美禮品 鼓勵參加者努力籌款

除了舉辦活動外，大會今次亦別出心裁，向參加者送贈限量版獎牌、極具紀念性狗狗圍巾、證書及豐富禮品包乙份。

參加者只需於限期內籌集指定的贊助金額，活動將豁免報名費用，並立即可獲取參加資格！精彩的活動配以精美禮品，相信正看著此文章的寵主們一定「流晒口水」了！

活動詳情：

【全城狗狗行善日 2019】

►日期：2019年2月24日（星期日）

►時間：上午8時30分 至 下午3時

►查詢電話： 2232 5579 / 2232 5540

►官方網站：www.spca.org.hk/dogathon

►活動報名：https://main.spca.org.hk/dogathon2019/chi/petwalk-enroll.asp

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「全城狗狗行善日」2019限定WhastApp Sticker

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