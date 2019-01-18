【寵物節2019】7款貓狗精緻賀年貨品　寵物團拜不失禮！

一連3天的「香港寵物節2019暨國際寵物用品博覽」今日（18）正式開幕！臨近新春，不少寵物攤位看準時機推出賀年貨品！事不宜遲，《香港01》寵物頻道記者Winky就為各位寵主精選7款賀年必備寵物單品，買齊賀年「裝備」，新年帶愛寵去拜年肯定不會失禮！

1. 【​豬年寵物攬枕】​

不少寵主都向小編投訴，雖然很想抱著狗狗一起睡，但家中的愛犬（尤其是八哥犬）身上發出「驚人」異味，所以不敢抱著牠一整晚。「Petisserie」推出不同狗品種的巨型攬枕，供寵主攬攬，價格介乎HKD$ 128-328！攤位負責人表示，如有主人認為家中的愛寵屬「奇珍異獸」，現場攬枕未能完美演繹寵物的神髓，歡迎主人們親臨攤位下單訂造！

購買攤位：Petisserie 寵‧愛點 （J35）

豬頭造型的狗狗抱枕。（吳嘉俊攝）

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2. 【​寵物賀年揮春】​​

今年在家中想搞搞新意思不想貼傳統揮春？「Petisserie 寵‧愛點」推出的特色揮春肯定是你今年的不二之選！​記者觀察發現，最多寵主買的揮春竟然是「發過豬頭」，想豬年發個新年財？承惠HKD$22元讓你成為本年大金主！

購買攤位：Petisserie 寵‧愛點 （J35）

印有狗狗圖案的可愛揮春，更可度身訂造，不過需時較久。（吳嘉俊攝）

3. 【​豬年寵物御守】​​

狗年流年不順？這寵物御守可能為你逆轉運程，助你豬年踏上平步青雲路！攤位負責人指，所有御守皆由人手製作，健康、事業、學業、財運御守一應俱全，每款「心機嘢」承惠 HKD$58！絕對是小編「私心推介」！

購買攤位：Petisserie 寵‧愛點 （J35）

豬頭造型的狗狗御守，或能保佑你來年一切順心。（吳嘉俊攝）

4. 【​新春寵物造型食品】​​

每年吃著單一乏味的賀年食品，有時候真的會很納悶！「Petisserie」今年就特意推出​以新年為主題寵物零食單品（價格介乎HKD $238-279），而它們與市面上的同類零食絕非相同！除了有精緻的造型外，攤位負責人指零食混合蔬菜及肉類，對寵物極具營養價值，「New Year New Me」，這句說話一樣可以套用於愛寵們的身上！這數款食品均須急凍，想吃的時候只要從雪櫃取出，室溫解凍即可。

購買攤位：Petisserie 寵‧愛點 （J35）

由菜及肉汁所做的狗狗賀年食品，外型可愛得令狗狗也不忍心吃下去。（吳嘉俊攝）

5. 【​精緻寵物利是封】​​

新春派利是，是已婚人士的必要動作！想突顯自己是一位愛寵之人，這攤位所推出的「3D寵物利是封」（HKD$20/ 10個）肯定是你新春的必備單品！據攤位售貨員指，全部款式的利是封全是自家設計，今年想派得「有品位」一點的寵主，這利是封絕對能登大雅之堂，打開你的荷包吧！



購買攤位：阿胡士托 （L35，L51）

6. 【​寵物賀年衣服及飾物】​​

農曆新年將近，怎能不為毛孩穿上新春服飾應節？Momoji有售各種賀年衣物及頸飾，能瞬間讓毛孩感受節日氣氛！不論貓狗均可穿著，保證讓你的毛孩成為團拜中的焦點，各款衣飾價錢由148元起。

購買攤位：Momoji（L61）

貓狗均可穿著的賀年服飾。（吳嘉俊攝）

7. 【​寵物版賀年禮盒】​​

我們過新春少不了賀年禮盒，愛寵們又豈可沒有！「My Pet Patisserie HK」今年特意推出「寵物版賀年禮盒」，內含3款寵物零食，其中一款甜品的外型更搞鬼地彷製成年桔的模樣，造型非常可愛！禮盒價格亦非常親民，每個禮盒盛惠HKD$99，買兩盒更會贈送小食批一個（有多種口味選擇）！

購買攤位：My Pet Patisserie HK（P31）

供狗狗食用的賀年禮盒。（吳嘉俊攝）

供貓貓食用的賀年禮盒。（吳嘉俊攝）