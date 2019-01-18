【寵物節2019】盤點場內免費贈品及最抵優惠　教你點買1蚊罐罐

一連3天的「香港寵物節2019暨國際寵物用品博覽」今天（1月18日）開鑼！今年有多達500個攤位參展，各類寵物貨品琳瑯滿目，保證讓你目不暇給。《香港01》為你直擊場內超值優惠，當中部分攤位免費派發狗糧等用品，想當個精明消費者，便要留意以下優惠攻略！

場內其他免費優惠可參考以下文章：

【寵物節2019】免費贈品攻略 1000包試食裝、利是封一網打盡

如果看完以上文章嫌免費贈品不夠多，請繼續收看下文。

（1）Oh Oh

只要下載該攤位的手機App，即可免費獲贈貓糧或狗糧試食裝。該攤位還有巨型狗狗人偶不定時出沒，大家可盡情與牠合照留念。

攤位：A09

（2）Oven-baked tradition

只要讚好該攤位的Facebook專頁，店員便會送你貓狗食品，多達10種口味，保證有一款合你心意。

攤位：C28

（吳嘉俊攝）

（3）Q Pets

Q Pets送出大量福袋予新會員，內有可愛動物File及糧食或寵物尿片（二選一）。大家只要下載他們的手機App並登記成會員，便可拿走精美贈品。

攤位：L01

（4）Pet Chill HK

只要讚好該攤位的Facebook專頁，便可免費取得逗貓棒，適合各位貓奴回家用來逗主子玩耍。

攤位：M30

（5）My Petisserie (Pet Pet Shop)

只需簡單讚好該攤位的Facebook專頁，店員便會免費送你狗狗零食。

攤位：P31

My Petisserie (攤位：P31) 只需讚好Facebook專頁即可獲贈狗狗零食。 （吳嘉俊攝）

要是這些免費貨品都不合你意的話，可以考慮以下的超值優惠！

（1）Elite King

檔內的3款福袋均以約6折優惠價出售，內含豐富產品，包括糧食及天然洗毛液等。最豪華的福袋原價648元，現時只需398元。

攤位：J61

（2）BAOBAOCHU.COM

BAOBAOCHU每天下午2點均會以超優惠價1元出售貓狗糧食罐頭，每人限購2罐，可謂全場最抵優惠。因排隊人數眾多，要是有興趣的朋友可提早15分鐘到攤檔等候。

另外，檔內的寵物零食也以特價發售，只需100元便有17包，十分划算。

攤位：K59, K65

BAOBAOCHU每天下午2點均會以超優惠價$1出售貓狗糧食罐頭，每人限購2罐。（吳嘉俊攝）

（3）拯救遺棄寵物中心

其實購物同時也可做善事，拯救遺棄寵物中心以優惠價出售寵物服裝及飾物。檔內所有寵物服裝均以50元出售，而飾物則低至20元。

攤位：Z59

拯救遺棄寵物中心以優惠價出售寵物服裝及飾物。（吳嘉俊攝）