為防雪橇犬搗蛋　特製1比1假人看家　狗狗有何反應？

要對付家中頑皮的雪橇犬就只能用非常手段！ 網上最近就瘋傳著一段搞笑影片，一名主人為防止家中兩隻雪橇犬在家搗蛋，特地設置了1比1比例的假人來監督，從影片中可見，假人坐在椅子上手持大聲著公並播放著「不許拆家」，沒想到汪星人聽畢後，從此真的乖乖坐在原地不敢動，臉上還充滿著無奈與疑惑，不少網民看畢後都不禁表示笑翻！

一名網民日前轉貼了這段搞笑影片至Facebook公開群組「爆笑公社」，從短片中可以見，出名「天不怕地不怕」的雪橇犬，居然安靜地待在原地不敢亂動，鏡頭一轉才發現有位「管家」正監督著牠們，仔細一看，原來是一個由主人組裝出來的假人！主人表示是為了向家中兩隻雪橇犬示威，向他們表示不可任意拆家，誰知一幕搞笑畫面其實正在蘊釀著……

主人為了防止家中兩隻雪橇犬趁他離家時搗蛋，特意弄了一個假人在家監督，不少網民不禁留言表示笑翻！（影片截圖）

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原本乖乖坐在原地的雪橇犬開始生疑，突然開始對著假人毛手毛腳，只見它身上的裝備續一掉落，直到毛孩輕輕一碰，弱不禁風的「管家」立即直接彎腰倒了下來，兩隻雪橇犬頓時識破主人的伎倆，樣子還似是說著「我又準備搗蛋了！」

原本乖乖坐在原地的雪橇犬開始對假人生疑，直到毛孩輕輕一碰，弱不禁風的「管家」立即直接彎腰倒了下來，兩隻雪橇犬頓時識破主人的伎倆！（影片截圖）

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影片上傳至Facebook後，不少網民都紛紛表示笑翻！「證明血統真的很純」、「果然是二哈」、「跪求組裝（假）主人影片啊」、「哈哈哈好笨」、「好可愛啊」、「怎麼一隻瘦一隻胖的啦」、「趕快咬它！」

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