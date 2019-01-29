【史納莎】健康狀況可從外表觀察　3大特徵你要知

史納莎是充滿活力的狗種，牠以活潑可愛，性格開朗見稱。但如果有一天你發覺牠突然變得不活躍，雙眼無神的話，這可能是生病的表現。以下都是史納莎在生病時，最常在外觀上出現的異常情況，寵主在日常生活中宜多留心，以免狗狗病了也不知道。

【眼睛】健康的史納莎，眼睛是明亮有神而清澈的，你甚至可看到牠眼中有你。而凶惡、眼睛無神都是不健康的表現。另外，史納莎的眼睛不應該是水汪汪或帶有血絲，眼睛四周也不應該有眼垢黏著，因為不健康帶病才會有眼垢的出現。

健康的史納莎，眼睛亮晶晶的，充滿神采。（Getty Images）

【耳朵】狗主應保持狗狗耳朵清潔無垢，健康的史納莎耳朵呈粉紅色，而且不會有異味傳出。若果有耳垢的話，可能是耳朵內有耳蝨，應加以清潔處理。另外，史納莎的耳朵會是略冷的，不會發熱。如果留意到耳朵熱燙的話，可能是發燒的現象。

耳朵是狗狗身體上溫度較低的地方，如果發熱即代表是生病了。（Getty Images）

【口】健康狗狗不會有腥臭的口氣，因口氣的出現，主要是腸胃消化不良或體內有寄生蟲所致。史納莎的口控是粉紅色的，粘膜出現白色即表示狗狗可能是貧血或是有寄生蟲，而舌頭發白也是生病的表現。

健康的狗狗沒有很大的口臭問題，反之口臭出現，是身體內部出問題了。（Getty Images）

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【鼻】正常的狗狗，鼻子都是略為濕潤。但如果狗狗鼻子乾燥多皺紋，這可能是生病的表現。留心史納莎的鼻頭通常是黑色的，除了初生的小狗，鼻子的顏色可能會有點不同。當發現鼻頭的黑色有異樣，可能是體內缺乏胺基酸等重要物質，因而沒法製造出足夠的黑色素。另外，荷爾蒙失常；腎上腺素異常，都可能令鼻子顏色有異。

一般狗狗都是鼻子濕潤，因為牠們會用舌頭舔自己的鼻。（Getty Images）

【皮膚披毛】健康的狗狗，皮膚與披毛都應該是有光澤柔順的，不會一疏便大量毛髮掉下。由於史納莎算是長毛品種，所以在檢查毛髮時，要用手開長毛，檢查皮膚表面有沒有紅點或濕疹。留意皮膚表面不應太油或太乾，有皮屑或紅點的話，都應該馬上作出處理。

毛髮有光澤而且柔順，皮膚沒有紅點或濕疹，才是健康的狗狗。（Getty Images）

【四肢】史納莎本來就是活潑好動，所以牠走路時應該是輕快而有力的。如果出現走路蹣跚、一拐一拐，或是站立時有向外或向內傾斜，又或是站立不穩，都是有病的表現。

步行時強而有力，而且穩健，才算是健康的狗狗。（Getty Images）

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【腹部】健康而又身材均勻的史納莎，腹部不應該是鼓脹的。如果看到狗狗腹部微微隆起的話，可能是有寄生蟲在肚子裡，應該帶去獸醫處檢查。

腹部隆起極可能是肚裡有蟲。（Getty Images）

【腰和背】史納莎的腰部較為脆弱，如在作出伸展動作時出現腰部痙攣的話，便表示狗狗可能有腰椎病，應盡早求醫。

狗狗做伸展動作時，留意會否突然出現痙攣情況。（Getty Images）

【肛門】盡責的狗主會替狗狗經常清理肛門，因此健康狗狗的肛門位置應該是保持乾燥而且緊閉起來的。但如果留意到狗狗肛門附著污穢物，而且狗狗經常用肛門位置磨擦身邊的物件，這可能表示體內有寄生蟲，導致痕養不適。

肛門應該保持乾淨，如狗狗經常用物體磨擦肛門附近位置，可能是有寄生𧚴在肚子裡。（Getty Images）

【尾巴】一隻健康的史納莎，牠的尾巴總是不停地擺動著，這是健康活潑有精神的表現。至於所謂狗會的審美標準，還是不要跟隨了。

尾巴除了表示狗狗情緒外，也代表了牠的健康情況。（Getty Images）

【體格】史納莎看似嬌小，但其實骨格還是滿強壯的。所以抱起來還是挺重的。如果抱起時軟趴趴的，可能就是狗狗生病了。

史納莎雖然不是身型龐大，但4肢強健有力。（Getty Images）

【糞便】正常又消化得好的狗狗糞便，應該是呈橢圓形或是形狀完整的，而且不會是濕漉漉的。

要留意狗狗便便，這最能反應狗狗當時的身體情況。（Getty Images）

作為寵主，對自己的狗狗應是最為熟悉。當狗狗身體出現常時，往往會由活潑好動，變成神情呆滯，目光失神，一副落寞的樣子。聰明的寵主，你一定可留意得到。