牧羊犬B患「絕症」　家人發起抱抱打氣會　引來資深獸醫出手拯救

美國一頭僅得3個月大的德國牧羊犬因患有嚴重心臟病，被獸醫指命不久矣。牠的家人為了幫牠打氣，打算網上邀請100個人親身擁抱Logan，但結果竟來了逾200人，令他們驚喜不已。

獸醫指只餘下壽命不足一年

Logan住在美國首都華盛頓，牠幼時已被救援組織救起。義工們帶牠進行檢查時，赫然發現牠患有嚴重心臟病；因該援組織資源不足，便把牠送到另一較大型的機構──Rescued Hearts Northwest。

Logan的暫養主人Lindie Saenz引述醫生指，他們在看過心臟超音波圖後表示對Logan的病情無能為力，稱Logan約只剩下一個月至一年的壽命。

獸醫指Logan約只剩下一個月至一年的壽命。（Rescued Hearts Northwest）

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家人辦「擁抱會」打氣

雖然被指命不久矣，但頑強的Logan絲毫沒有被此病影響，依然好動活潑。Lindie的子女決定把握時間與Logan留下更多美好回憶，遂帶牠四處遊玩，如到沙灘、吃雪糕、玩雪等。

某天，他們忽發奇想，希望讓更多人一同為Logan打氣，於是便在網上邀約陌生人出席名叫「Hugs for Logan」的活動。他們原本只打算為Logan集齊100個擁抱，豈料最後卻有超過200人到場，場面窩心。

超過200人到場參與「Hugs for Logan」活動。（Rescued Hearts Northwest）

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資深獸醫伸出援手

這次聚會令一位居住在Colorado州的資深獸醫Dr. Brian Scansen留意到了Logan，他表示有信心救回Logan。Rescued Hearts Northwest隨即為Logan籌措交通費前往Colorado州，Logan終在1月31日完成手術。可惜，Dr. Brian在歷時4小時的手術後仍未成功治癒Logan，因此需待Logan至6個月大時再進行手術。

資深獸醫Dr. Brian Scansen表示有信心救回Logan，目前需待Logan半歲大才可進行第二次手術。（Rescued Hearts Northwest）

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雖然Logan尚未完全康復，但Rescued Hearts Northwest表示絕不會放棄。目前他們和Logan的暫養家庭都全心地照顧Logan，希望牠能平安地長大至6個月大，再次施手術。