【最萌體型差】侏儒兔與有個巨無霸女友　體重懸殊照樣甜蜜

後天（2月14日）便是情人節，又到了情侶們「放閃」的日子了！不僅人們有另一半相伴，就連關島這隻侏儒兔也有女朋友！侏儒兔Romeo的女友可是一隻巨型兔，體積足足是牠4倍，但仍然無損牠們恩愛。

Romeo是一隻僅得4磅的侏儒兔，與女友Lilly一同隨主人居於美國關島。3歲的Lilly的體型與Romeo大相逕庭，因牠的品種屬巨型兔（Flemish Giant rabbit）。Lilly重達16磅，是Romeo的整整4倍。

Romeo是一隻僅得4磅的侏儒兔，其女友Lilly則重達16磅。（Instagram@ lilly_sunshine_flemishgirl）

+ 5 + 4 + 3

相關文章：日本IG網紅萌兔PuiPui離世 1月東京開辦紀念寫真展

牠們的主人Sarah Covelli笑言：「很多人也會被Lilly的體型嚇倒，當他們看到Romeo跟Lilly在一起時會更驚訝。」Sarah更為Romeo取了一個外號，叫作「tiny husbun」（小老公的諧音）。

Romeo甜蜜地依偎著女友Lilly。（Instagram@ lilly_sunshine_flemishgirl）

相關文章：【寵物節2019】參展商售兔耳零食掀爭議 兔主人批太殘忍

雖然體型懸殊，但牠們似乎毫不在意。Sarah形容Romeo是一頭好奇的兔兔，而且十分窩心，時常會跳上沙發坐在他們身旁。不論Lilly去到哪裡，Romeo也會寸步不離地跟著牠，羨煞旁人。

Sarah為牠們開設了Instagram帳戶，分享這對小情侶恩愛的日常生活。大家可以追蹤牠們，以欣賞更多牠們的合照。