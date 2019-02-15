【人氣貓】日本「小麻雀」推出寫真　治癒萌樣大公開

風靡全日本的網紅貓「小麻雀」，最近推出了中文版圖文寫真書《只要有貓，日日是好日：讓人幸福的31個貓點子》！正式進軍中港台！

這隻長得圓碌碌、眼大大的貓咪，就是日本當紅的貓明星「小麻雀」 ！（Instagram圖片：suzume0513）

「麻雀」是一隻三歲的混種貓，牠是日本最當紅的貓咪。目前，牠的Instagram已經有超過69萬粉絲，網誌讀者超過4萬粉絲，是日本最受歡迎的貓。由於貓主人喜歡叫牠「小麻」，所以又有「小麻雀」的稱號。別以為牠是普通的網紅，小麻雀其實隸屬於演藝事務所，是隻百分百貓明星！

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《只要有貓，日日是好日：讓人幸福的31個貓點子》台灣角川出版。

小麻雀去年8月推出日文版《幸運を招く猫「すずめちゃん」が贈る 毎日がハッピーになる３１のメッセージ》，寫真書內容包括插畫、漫畫，小麻雀的個性充滿活力，令書本大受貓迷歡迎！最近終於推出中文版《只要有貓，日日是好日：讓人幸福的31個貓點子》！

日本商店STARDUST STORE為小麻雀製作了一系列商品。（STARDUST STORE圖片）

小麻雀在去年不單推出自己的寫真書，日本商店STARDUST STORE亦為小麻雀製作多款精品，當中包括手機保護套、手提袋、小物袋、水杯，價錢由2,000円至4,800円（約港幣141元至339元）不等，有興趣購買的朋友可以到STARDUST STORE網站。

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愛心主人收養撞樣貓

主人家裡不單養了小麻雀，早前還收養了跟小麻雀撞樣的貓咪「鰻魚」。鰻魚原本在收容所裡等待安樂死，不過所內的職員不忍牠就此送命，於是在網上刊登廣告。主人看到鰻魚跟小麻雀長得一模一樣之後，即時決定領養牠！

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