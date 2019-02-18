香港貓狗5月起北上無需隔離　寵物組織提醒：勿貪方便

中國海關總署上月發新公告，內容指由今年5月1日起，凡通過香港海關檢疫的貓狗，過境內地時可轄免30日強制隔離措施。 有關注寵物權益的組織提醒，港人日後帶寵物回港，其貓狗仍需「坐監」強制隔離4個月，而且內地不時傳出瘋狗症新聞，呼籲寵物主人切忌「貪方便」帶寵物北上玩樂。

去年內地城執行限狗令，每當見狗狗無證或無牽狗繩即扣留。（視覺中國）

根據目前内地規定，入境的寵物須在海關指定隔離場隔離檢疫30 日。而且入境內地的寵物種類僅限狗和貓，每人每次限帶1隻，攜帶人士須同時持輸出國家或地區的檢疫證書，以及狂犬病等疫病的免疫注射證。

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中國海關總署上月發出2019年第5號公告《關於進一步規範攜帶寵物入境檢疫監管工作的公告》，內容指由今年5月1日起，指定地區人士攜帶寵物入境內地，無須再強制隔離30天，當中包括港澳地區，但寵物主人仍要出示所在地官方發出的檢疫證書和疫苗接種證書，而寵物亦須植入有效電子晶片。除了香港、澳門外，新安排亦適用於新加坡、日本、英國、澳洲、新西蘭、夏威夷、關島、冰島、瑞典等地。

麥志豪提醒香港寵物主人，切勿貪方便帶貓狗回內地玩樂。（資料圖片）

新安排便利移民人士

非牟利獸醫診所(NPV) 執行主席麥志豪回覆《香港01》時表示，寵物出入口在國際不同管轄區，有不同待遇，是非常合理的事。他又指，內地海關的新措施，主要是便利擬移民內地的寵物主人。他提醒，一般寵物主人切忌「貪方便」帶貓狗到內地玩樂，因為貓狗回港時須接受4個月的隔離。而且，內地亦斷斷續續傳出因瘋狗症而有大批流浪狗被撲殺的新聞：「你不傳給別人，但別人可以傳給你的狗。」

兩年前四川眉山市修文鎮因一名孕婦狂犬病發死亡後，展開大規模殺狗行動。 (四川在線)

2017年2月，四川省眉山市東坡區修文鎮近日有一位孕婦被自家養的狗弄傷後，因為沒有打狂犬病（俗稱瘋狗症）疫苗而病發身亡。四川在線報道，由於這是8年以來，當地第3名因狂犬病死亡的案例，當地政府大為緊張，隨即展開大規模殺狗行動，不管狗隻的大小、品種，統統打死，無一倖免。

但據他了解，目前仍有不少內地貓狗走私到香港販賣，促請本港海關，在內地調整出入口政策的同時，亦應配合新形勢嚴厲執法。

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