【白蝕症】黑貓患超罕見病　全身毛髮變色　成雪白貓頭鷹

如果你家養的黑色貓，某天突然變成了白色貓，你會如何？ 德國便有隻黑色貓咪，被領養年多後，竟全身開始變白。經檢查後發現這貓患上罕見的白蝕症，先天免疫系統出了問題。但主人表示，無論貓咪外表變成如何，牠仍是一隻可愛的貓咪，無阻對牠的愛。

才不到一年，Elli身上的毛髮起了很明顯的變化。（instagram@elli.vitiligo）

從前，Elli全身有著黑色的皮毛，像是穿著黑色禮服般，是隻帥氣十足的小貓女。但一年過後，這隻黑貓竟像是換了樣，身上披著雲石紋的白毛髮。

當初，生活在德國的Nicole在一個農場裡，找到了Elli和牠的妹妹，當時牠們只有4個月大。但兩隻貓咪的健康情況都很差，急需要藥物治療與照顧，於是Nicole便帶了牠們回家。

就是由這一小撮白毛開始，Elli全身的毛髮開始出現變化。（instagram@elli.vitiligo）

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其實Nicole當時正考慮養新貓咪，但從沒想到會在這情況下，把兩隻貓咪收養回家，一切像是命運的安排。在Nicole照顧下，兩隻貓咪康復得很好，而且也很喜歡親近人。「牠們更像是小狗，喜歡黏著人，而且又非常貪玩。」

Elli剛被帶回家時，有著一張賓士臉，全身都是黑色毛髮。（instagram@elli.vitiligo）

主人以為貓貓身上沾上污漬

但收養9個月後，Nicole發現Elli黑色毛髮出現了一些變化，有一小撮白色的毛在Elli的背上。「起初我以為是沾上了什麼，於是替牠洗擦，但發現沒法洗掉，這是牠天然的毛色。」Nicole表示當時真的很憂慮。

Elli的妹妹沒有發病，兩姐妹現在變得完全不同了。（instagram@elli.vitiligo）

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接下來的幾個月，Elli的白毛變多了，嚇得Nicole趕緊帶牠去看獸醫。經檢查後，Elli確診患上白蝕症，獸醫指全球只有約1%的人會患上這先天的皮膚疾病，但在動物身上就更為罕見，雖然狗、貓和馬等都有案例。幸運的是，獸醫表示這只是先天免疫系統出了毛病，對Elli健康沒有構成影響。

Elli像是貓頭鷹般，喜歡站在門上。（instagram@elli.vitiligo）

現時，Elli的白蝕情況繼續出現，牠那招牌的賓士臉，也快要不見了。但這仍無阻Nicole對牠的愛。「現在的Elli就像是一隻雪白的貓頭鷹，牠總是喜歡爬得高高的，像是待在窗邊或門上，從高空監察著我在家中的舉動。雖然有些人說Elli看起來很奇怪，但我完全不在意！不管牠外表變成怎樣，牠還是那隻愛到處探險，對世界充滿好奇的貓咪，也是我的最愛！」

臉上那賓士標記符號，已因白毛變多再也看不見了。（instagram@elli.vitiligo）

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