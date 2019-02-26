19歲臘腸狗努力完成遺願清單　用行動證明年齡只是數字

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即使年紀老邁，也能活出精彩生命，摩根（Morgan）用行動證明了這句說話。摩根是隻年老的臘腸狗，由於牠的主人早前離世了，因此要到收容所暫住。

不過，收容所的員工都認為，牠值得擁有一個更好的地方安享晚年，因此協助牠找寄養家庭。

令人意料不及的是，當牠被寄養家庭收養後，展現了令人詫異的另一面，每天與媽媽積極地完成遺願清單。

（Making Memories with Morgan fb專頁）

按下圖觀看摩根每日的精彩生活↓↓↓

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摩根是隻非一般的臘腸狗。19歲的牠，在主人離世後，被安排入住佛羅里達州的收容所。收容所職員考慮到牠年事已高，有需要找個更安靜的地方居住，便轉介牠到另外的動物保護機構，看看有沒有好心人願意收養。

無人敢相信牠的真實年齡

後來牠獲得好心人Kate Reidy收留：「我們去看了摩根，很快就愛上了牠。」Kate說，由於摩根已19歲，行動上本應比較遲緩，但摩根展現了令人意想不到的一面。Kate說，摩根的活力超乎常狗，每天都顯得活潑：「大家都不敢相信牠的年齡！」

到沙灘玩瑜伽只是平常事（Making Memories with Morgan fb專頁）

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由於摩根仍然擁有正常狗狗的活力，Kate亦希望趁牠有生之年多看看世界，因此她也帶著摩根四處探險，例如到沙灘玩瑜伽、騎電單車兜風、看球賽、坐飛機等，跟媽媽努力完成遺願清單。摩根的遺願清單上還有一些未完成的事，例如乘坐熱氣球、參與狗狗SPA，不過牠最大的願望，是得到來自世界各地的祝福。

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