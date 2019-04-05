【動物冷知識】動物求愛一樣不輕易？龍蝦的愛情是一場小便大賽？

七夕佳節，想要為愛鼓掌的不止你一個：自然界中的動物們也有着同樣的訴求。不過牠們的「七夕」相當重口，是你想不到的那種。

例如自帶味道的長頸鹿約會：神奇的大自然賦予了牠們獨特的身材比例，同時也帶來了煩惱，每次造小長頸鹿都極為費力。這種體位狂丸不便於描述的太過詳細，大概就和你踮着腳尖小便一樣高難度。這就導致如果妹子不想配合，只要稍微反抗就能讓雄性長頸鹿摔在地上。所以公鹿必須要準確的了解對方，確定牠是否已經懷孕或尚未進入發情期。而據密歇根大學Animal Diversity網站介紹，雄性長頸鹿的判斷方式，通常是喝尿。當牠發現中意的女神後會逐步靠近，慢慢試探並探索雌性長頸鹿的私密地帶，依靠肢體語言鼓勵雌性長頸鹿排出尿液，此時後面這位男士只需要聞一聞、品一品即可確定今晚是否有戲。

▼▼按下圖看看長頸鹿困難的交配姿勢：

（狂丸科學）

相對於長頸鹿的紳士與溫柔，豪豬的方式則有些粗魯，因為雄性會選擇直接用尿呲對方，當然具體過程和大家想像的有些不同。根據科技媒體Live Science介紹，豪豬是地球上為數不多的幾種一夫一妻制的動物之一。北美的雌性豪豬每年只能繁殖8到12小時，所以競爭非常激烈，而最終的勝利者才擁有接近美人的機會。在一系列的調情手段施展之後，雄性會向雌性撒尿來刺激她進入發情期。有點重口，但可別誤會，並不是說要開閘放水，而是類似一種高速彈丸。此時如果雌性豪豬抖掉尿液然後逃跑，或者對其大吼大叫甚至拳腳相加，基本就是相親失敗；反之如果接受了這股噴薄而出的液體彈丸，說明牠們就能更進一步，確定戀愛關係。

豪豬的方式有些粗魯，因為雄性會選擇直接用尿呲對方。（狂丸科學）

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而在龍蝦的世界裏，這都是常規操作。美洲螯龍蝦的愛情就是一場小便大賽，一般是女方追求男方，而見面禮往往就是一潑蜜汁液體。但對於雄性龍蝦來說，妹子釋放的「攻擊」猶如慢性春藥，被尿幾次就會逐漸感動，接受妹子，並開始互尿模式。當然這是一種釋放信號的行為，當一對龍蝦的尿液混合後，除了能夠營造歡快的氣氛，更可以向同類示警：正在施工，請勿打擾。

▼▼按下圖看看龍蝦小便大賽般的愛情是怎樣運作的：

阿拉伯駱駝的求愛約會方式則採集眾家之所長。牠看見美女後會一邊口吐白沫，一邊展示自己口中的肉球，還會尿到自己的尾巴上，同時尾巴還會不斷的晃動。

▼▼這真是噁心他媽給噁心開門，噁心到家了。

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自然界中多種多樣的重口約會方式數不勝數，海底世界的設定更為奇葩。船蛸就是其中之一，牠是一種軟體動物，擁有像紙一樣薄的外殼，外形很像一艘小船。更具特點的是牠們可以自由分離的丁丁，也叫莖化腕。如果看中妹子，可以直接將丁丁發射出去擊中雌性，並將精子轉移給牠——最初科學家還以為這是某種寄生蟲。這種追求技術非常有科技感，如同精子導彈一樣。

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海兔又名海蛞蝓，名字中的「兔」字來源於其頭上的兩對觸角，顏值有些萌，但其實牠是一個群P狂魔。這種生物是雌雄同體，如果兩隻海兔進行交配的話，一般會交替身份工作。但通常來說，牠們會十幾隻海兔像烤串一樣首尾相連，拼在一起進行交配作業。整個場面嘆為觀止，其他生物見了都感覺與牠們的世界觀有些格格不入。

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離開大海來到湖泊，我們會發現，你熟悉的鴨子也有着驚人的物種設定。阿根廷湖鴨是其中最為厲害的一種，這種鴨子的體積不大，從頭到尾的長度也就不到半米，重量一般在640克左右。但牠有一根大丁丁，至於有多大？和自身體型相當，也就是40厘米左右，通常呈螺旋狀，有點像開瓶器，感覺兩隻鴨子組合在一起可以玩團體跳繩。據了解這種鴨子非常暴力，經常會強迫雌性鴨子與其交配，而雌性為了應對這種情況，擁有一套與雄性相反方向盤旋的生殖器官，通常來說都能抵禦住雄性鴨子的進攻。所以說大自然腦洞的奇特，不服不行。

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空中生物也有特別的約會技巧。白額亞馬遜鸚鵡在選擇合適的伴侶後，會開始「舌吻」，狂撒狗糧，是為數不多的願意接吻的動物之一。只不過問題是，在接吻過程中，雄性總會在雌性嘴裏嘔吐。不過據科學家判斷，這種行為並不是類似豪豬或者長頸鹿那樣試探伴侶，反而像是在送給對方禮物。

白額亞馬遜鸚鵡在選擇合適的伴侶後，會開始「舌吻」。（狂丸科學）

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當我們把目光收回到陸地，你會發現約會的重口、奇葩度不但沒有減輕，反而更加「兇殘」。在網文小說或電視劇中，每次女主中了春藥都需要男主犧牲自我通過某種形式的機械運動來拯救女主。曾經以為這都是劇情需要，然而在自然界卻找到了科學依據：雌性雪貂發情后不交配的話，很可能會導致死亡。據了解，這是因為發情會促使雪貂雌激素增高，而牠的雌激素會抑制產生紅血球，最終導致死於再生障礙性貧血——非常武俠的設定。

在網文小說或電視劇中，每次女主中了春藥都需要男主犧牲自我通過某種形式的機械運動來拯救女主。曾經以為這都是劇情需要，然而在自然界卻找到了科學依據。（狂丸科學）

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雪貂不交配會死，袋鼩則是會交配到死。在自然界中，有很多物種在死前只有一次傳遞基因的機會，而這個過程注定壯烈悲慘，澳大利亞的大陸暗袋鼩與塔斯馬半島暗袋鼩均在此列。這種袋鼩的生命很短暫，僅有一年。於是到了繁殖季節，雄性袋鼩則會在兩週內瘋狂尋找伴侶交配，力圖將自己的基因更多的傳遞下去，這個時間觀念倒是很像人類會在一年一度的七夕集體瘋狂表白。牠們一次交配長達14個小時，而高強度、頻率的交配導致的後果極為可怕，雄性袋鼩的免疫力會逐漸喪失、皮毛脫落、皮膚感染、內出血、甚至死亡。通常當交配完成後，雄性袋鼩會滅絕，而此時雌性與新生袋鼩則擁有更多資源維持生存。

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相比以上生物的重口約會，在交配方面最具新意的還是我們的國寶大熊貓了，牠們的「成人」知識有可能都是和小電影學的。熊貓交配期非常短，平時牠們除了吃喝玩樂就是賣萌，也不在意這方面的問題。同時很多熊貓在成年後也沒有相關經驗，經常會拒絕交配。為了避免熊貓滅絕，工作人員無奈之下只有為其播放具有指導意義的動作教育片，幫助其快速成長。而熊貓同學們也確實進步神速，頗有效果。

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說句往自己臉上貼金的話，狂丸至今的單身原因和熊貓差不多。所以今天晚上我有一個大膽的想法，那就是······去努力學習。最後祝福大家七夕快樂，找到真愛。

小編至今的單身原因和熊貓差不多。（狂丸科學）

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