撿便袋勾九把刀喪犬回憶　網民：如果思念有聲音　應該就是沙沙聲

人氣台灣作家九把刀的愛犬「阿魯」，日前（3月31日）因淋巴腫瘤離世。九把刀猶如痛失至親，兩度發千字文抒發對愛犬的思念之情。 人狗結伴十五年，建立了密不可分的關係。阿魯是九把刀生活的一部分，牠的離開彷彿為他的生活帶來了缺口，每當接觸到有關阿魯的事情，悲傷的感覺便從缺口湧進來......九把刀日前（4月19日）在社交平台發文，表示在外套的口袋裡，摸到一個塑膠袋，聽到沙沙聲的瞬間，他就想起阿魯，鼻子就酸了。

（Facebook圖片：九把刀 Giddens Ko）

「思念總是甜蜜的，感傷卻往往無預警。」九把刀日前（4月19日）在社交平台發文指，早幾天氣溫下降，他隨意拿了一件外套就穿在身上，無意間把手伸裡口袋裡，卻摸到一個塑膠袋，令他頓時想起阿魯，鼻子感到酸酸的。

原來他以前經常會把塑膠袋放裡口袋裡，以便隨時可以為阿魯撿大便，幾乎每件外套、每個包包都塞了大大小小的塑膠袋。現在塑膠袋還在，可惜阿魯已經不在了，回憶隨著塑膠袋的沙沙聲，逐漸浮現到眼前......

▼▼▼九把刀送別愛犬阿魯▼▼▼

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如果思念有聲音

九把刀在Facebook發文後，不少網民感同身受，紛紛留言鼓勵他，「思念如果有聲音，應該就是這時口袋發出的沙沙聲吧。」、「時間會沖淡一切，但沖不掉思念…」、「眼淚總是會無預警的掉下來」亦有網民表示有相同的經歷，「以前喝飲料總是會收集塑膠袋，現在...不用了」、「包包每次拿去洗都會浮出來塑膠袋」、「我懂！塑膠袋無處不在」。

▼▼▼九把刀Facebook原文▼▼▼

阿魯還在的時候，我們會在每一件外套的口袋裡放撿大便的小塑膠袋，有的口袋還放了好幾個，就是怕帶阿魯散步的時候，忽然大便，衛生紙或塑膠袋忘了帶出門的窘境（路人經常跟我們講話），乾脆記得時，就隨手在口袋裡塞一點。 最近天氣忽然沒品變冷，出門前隨意套上外套，手一伸進口袋......鼻子就酸了。 思念總是甜蜜的，感傷卻往往無預警。 謝謝在大稻埕請阿魯吃雞蛋仔的店家。

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