【偷食】送貨途中整盒雞腿無故消失　警員翻CCTV緝「偷雞賊」

早前，內地有食品送貨員把食物送到食堂期間，有一盒雞腿竟然神秘消失！送貨員搜在附近遍尋不果，最終報警求助。警方最終從閉路電視裡找到「偷雞賊」.....

片中可以清晰看到「偷雞賊」瞬間竄進車上，偷走雞腿。（KNews影片截圖）

早前（4月9日）安徽阜陽的食品送貨員朱先生，把雞腿送到食堂途中，發現有一盒雞腿不翼而飛，「我送完貨回來，想把車門關好，然後我就發現我一整盒雞腿沒有了。」朱先生在附近四出尋找，仍然找不到那盒雞腿的下落，最後只好報警求助。

警方根據現場環境，路人難以走進去，認為雞腿不像被偷，可能另有內情。食堂師傅得知雞腿被盜後，表示曾看到一隻狗在這附近流連，警方於是翻查閉路電視。結果發現......

▼▼▼到底偷雞賊是誰？牠又怎樣犯案呢？▼▼▼

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CCTV拍下「偷雞賊」犯罪證據

「看到一隻狗在吃雞腿。」大概是雞腿的味道太香，吸引到居住在附近的金毛尋回犬，於是跑過來分一杯羹。朱先生得悉雞腿被狗偷走哭笑不得，「我當時看到也很無奈。有一個雞爪散落地上，可能聞到那個味道了。」捉到偷雞賊後，警方開始尋找狗主。

找到「偷雞賊」後，警方開始尋找狗主。經市民協助下，警方終於找到狗主王先生。原來這位偷雞賊叫作「毛毛」，今年已經三歲。平日鄰居都會跟牠玩耍、給牠食物，由於牠非常貪吃，因此身型長得胖胖的。

狗主帶著毛毛到警局認錯，並堅持要向食品公司作出賠償，並打電話給公司經理，說明情況。由於一盒雞腿較為廉價，所以公司不打算追究。狗主亦承諾日後出門一定會關上狗籠的門，不會再犯類似的錯誤：「以後對牠肯定要管教得嚴一點。」

貪吃絕對是金毛犬的代名詞。（Bancroft Images）

不少金毛犬都因偷食而鬧出笑話。美國加州早前有隻金毛犬Barclay因偷吃鴨飼料而與鴨子Rudy結怨，然而這對「鬥氣冤家」卻日久生情成為好友。

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