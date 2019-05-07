【躲貓貓挑戰】喵星人完美融合家居環境　看圖找貓你用了幾秒鐘？

貓貓是捉迷藏的高手，牠們最擅長借助掩護來隱藏行蹤，不同類型的簾子就是牠們的最佳伙伴。 外國網民日前分享了不少貓貓捉迷藏的相片，有些貓貓完美地躲了起來，然而有些卻露出極大破綻，讓人會心微笑。以下有11張圖片，看看你能在幾秒鐘找到貓貓的全相。

日前，外國專頁「Happy Cats」發布了一張貓貓躲在窗簾內的逗趣相片，吸引了過萬人讚好。相中的主角為一隻忌廉色的貓，牠正躲在香檳色的紗質窗簾後；因兩者顏色近似，驟眼一看完全不察覺有貓存在。牠一臉嚴肅地盯著鏡頭，讓人覺得好笑的同時亦帶點詭異。

這隻忌廉色的貓躲在香檳色的紗質窗簾後，讓人驟眼一看完全不察覺牠的存在。（Facebook@Happy Cats）

網民們接著紛紛留言，分享家中貓貓捉迷藏的相片。從網民們的照片看來，貓貓似乎頗喜歡躲在不同的簾子後，如浴簾、窗簾等。雖然牠們通常也能成功因藏身軀，但往往被毛茸茸的尾巴及四肢出賣，露出破綻，令人忍俊不禁。

不少貓貓被毛茸茸的尾巴及四肢出賣，露出破綻。（Facebook@Happy Cats）

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貓貓天生異稟，不但身手敏捷、彈跳力驚人，而且身體極度柔軟，因此有人笑言貓是液體做的。綜合上述的特質，貓貓們可謂玩捉迷藏的奇才；因牠們不但可以躲到高處，更能以柔軟的身軀鑽進角落裏躲藏。要是你家中也有養貓的話，想必也曾翻遍全屋尋找牠們身影，對牠們的捉迷藏功力有最深體會。