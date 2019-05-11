【寵物行街街】3間高CP值狗狗遊樂場！$68玩足一日　過千呎場放電

又來到跟陽光玩遊戲的季節！香港提供給毛孩的公共設施不多，用以玩樂的地方更少之又少。 狗主想帶毛孩體驗更多不同的活動？不妨考慮帶牠到寵物「遊樂場」，毛孩不單可以在場內任意奔跑，還可以享用場內多元化的設施！今次《香港01》跟大家介紹本地三間寵物「遊樂場」，假日不妨帶狗狗外出遊玩！

DOG DOG COME Wonderland有室外、室內遊樂場及泳池。（DOG DOG COME Wonderland）

DOG DOG COME Wonderland

位於西貢的DOG DOG COME Wonderland，擁有一個佔地5000多呎的室外遊樂場！場內有多款狗狗專用的遊樂設施，例如滑梯、跳圈圈，狗狗可以在遊樂場奔跑之餘，又可以挑戰場內設施一展身手。

每年夏天（5月至10月）還會開放嬉水池予毛孩暢泳，場內提供多款水上玩具，寵主可以在場邊跟愛犬嬉戲，不諳水性的狗狗，還可以租用店內的救生衣。

假如天氣不佳，店內還有室內遊樂場和室內恆溫泳池，無論任何天氣，狗狗都可以盡情耍樂！

▼▼▼場內設施超豐富！各式各樣玩具都有！▼▼▼

+ 4 + 3 + 2

DOG DOG COME Wonderland 營業時間： 星期一至五 10:30-18:00 星期六、日及公眾假期 10:00-19:00 逢星期三 休息 (公眾假期除外) 遊樂場單次收費： 非會員HK$120、會員HK$100（第2隻同行狗狗收費HK$60）； 另有月票（HK$500/1個月、HK$900/3個月） 地址：香港九龍清水灣道6咪半井欄樹 查詢電話：2262 4199

室外有多款狗狗適合玩耍的設備（Viva Land）

Viva Land

居住在東九龍的狗主，不妨考慮位於新蒲崗的Viva Land，這是一家狗狗友善的Party Room。室內外設有多款供狗狗使用的設施，場內外亦有多個打卡位，適合主人與狗狗拍照留念。

佔地1200呎的室外場地擺放了設施，包括小孩與狗都適合玩耍的滑梯、鞦韆和彈床，亦有為狗狗而設的跳圈圈、發球機，讓牠能一展身手。場內有波波池可供狗狗使用。

Viva Land不單是屬於狗狗的遊樂埸，室內還有大量桌上遊戲、電子遊戲、麻雀桌、卡拉OK設備，狗主除了跟狗狗玩樂之餘，亦可以自得其樂。

▼▼▼超多打卡位！玩樂設施超齊全！！▼▼▼

+ 9 + 8 + 7

Vivaland 營業時間： 星期一至日12:00 - 23:00（需預約） 收費： 星期一至四 $60/1小時；$199/4小時 星期五至日及公眾假期 $70/1小時；$249/4小時 主人帶2隻狗狗或以上，另收取$10/隻 地址：九龍新蒲崗景福街超達工業大廈4樓右面 查詢電話：68943381或62370985

Five by 5場內有波波池供包場狗狗使用。（Five by 5）

Five by 5

位於荔枝角的Five by 5，最適合居住在西九龍區的狗主。場地室內外空間超過4000呎空間，狗狗可以在室外愉快地奔跑，發洩用不完的精力，室外更有毛孩專用的滑梯可供嬉戲。

場地亦適合舉行小型派對，主人可以跟三五知己帶著毛孩在室內小聚，包場更可享用場地的小型波波池，讓狗狗一嘗埋藏在波波裡的感受。

室外空間設有小型游泳池，九龍區的狗主在炎炎夏日想帶狗游泳，這裡亦是一個交通便利的選擇。最大賣點是68元可玩全日（閒日）。

▼▼▼九龍區都有狗狗遊樂場！即睇場內設施！▼▼▼