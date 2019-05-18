【寵物護理】原來八哥也會掉毛　多走動竟可解決問題？

八哥犬掉毛嗎？有毛的動物都會存在掉毛的一個情況，只是關乎到一個嚴不嚴重的問題。八哥雖然很細小，但是也會有掉毛的現象發生，而掉毛就是一種正常的現象。我們想要八哥在家裡少掉毛，就應該找出對策，也就是所謂的對症下藥。

八哥一年會有兩次換毛的時候，一般都是在春天和秋天的時候，我們可以每天多拿梳子給牠們梳一梳身上的毛髮讓牠掉落集中在一塊兒，也方便我們打掃！也要一天給牠們洗一個澡，讓牠身上本來就快要掉落的毛髮能夠通過水的衝擊掉落，同時我們還要給牠們在這個非常時期多多補充一些營養、以及帶牠們多出去動一動！

如果不是在八哥的掉毛期，那有可能是牠發出的求救信號，有可能是由於我們平時給牠們吃的太過於油膩的食物，所以我們應該在這個時間段給牠們換一些比較清淡的食物，盡量不要給牠們食用我們人類吃的東西，一般牠們是承受不了的！在平日裡多給牠們食用一些水果和蔬菜，做到營養均衡吸收！

八哥掉毛嗎？八哥掉毛很正常，所以在掉毛的過程中我們要對牠們有足夠的耐心，千萬不要覺得煩，多多打擾衛生保持乾淨的狀態讓牠們健康的成長！日常也要多帶八哥出門運動曬太陽，運動可以促進血液循環，新陳代謝，曬太陽可以殺菌，可以使毛髮更好的生長，八哥是比較懶的狗狗，好吃懶動，你可以用點小零食引誘牠，例如獎勵牠一塊雞肉乾，羊奶酪，有吃牠就有動力了，就會很願意跟你出門運動哦。

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