【彭福公園】大貴婦放繩「自由行」　芝娃娃慘變獵物被追咬頸

周末快到，打算帶狗狗到彭福公園玩的狗主要小心！ 有網民在Facebook分享一段悲痛經歷。受害事主上月底（4月29日）帶兩隻芝娃娃到彭福公園散步，豈料有兩隻身型龐大的標準貴婦犬追咬狗狗，其中一隻貴婦犬更施以「咬頸」，事主奮勇救狗亦告受傷。受害人文小姐接受訪問時指，愛犬被咬至今傷口仍未癒合，事件亦令她留下陰影：「我自己都有陰影，都未必敢再去。」她又批評，貴婦犬主人任由狗狗放繩「自由行」的做法不當，事發時貴婦犬主人亦無即時處理，呼籲打算帶狗狗到公園玩的主人須特別注意安全，避免悲劇再發生。

芝娃娃的主人稱，事發後也不敢再去彭福公園。（受訪者提供）

上月底（4月29日），彭福公園發生一宗芝娃娃被兩隻標準貴婦狗襲擊事件。受害狗主文小姐事後接受《香港01》訪問時指，親述事發經過。

她稱，當天大約下午5點半左右，她在彭福公園放狗途中，兩隻標準貴婦犬突然追咬愛犬Bowie及Toffee，雖然文小姐與愛犬只有幾個身位距離，但她對突如其來的襲擊未能反應過來：「當時Bowie發出慘叫聲，貴婦狗當佢好似獵物咁咬住頸，我衝上前撥走佢哋，都用咗10秒、8秒先救到Bowie，當時佢全身已經濕哂，滿身口水。」雖然文小姐出手，但貴婦狗仍然不停抓、咬文小姐的手肘。

～按圖看芝娃娃傷勢～

文小姐稱，事發當時未見狗主，至她大聲呼吶問誰是狗主，才有一名男子上前把狗帶走。文小姐初步檢查Bowie傷勢，發現牠有吊腳、全身發軟，她曾嘗試跟狗主理論，但當時狗主未有回應，甚至沒作出道歉，繼續任由兩隻貴婦狗「自由行」。她事後向該名狗主索取姓名、電話後，便帶Bowie到動物醫院。

事主上月底帶芝娃娃到彭福公園玩，豈料發生慘劇。（受訪者提供）

受害芝娃娃每次洗傷口不停震

文小姐引述獸醫，指Bowie身上有傷口，而被咬地方傷口很深，需要利用針筒灌消毒藥水洗傷口，亦有機會出現氣胸的問題，而右腳亦有機會扭傷。現時，文小姐每天都需要為Bowie以針筒灌消毒藥水洗傷口三次，「每次洗傷口，佢都好痛，會不停叫同震，我真係好心痛。」

「我到依家都會好自責，我當時真係覺得我會無咗Bowie！」憶述事發經過後，文小姐仍有餘悸，甚至留有陰影：「我明白狗玩耍嘅時候會咬頸，不過佢係大狗，佢一咬我隻細狗就無命㗎喇！」

文小姐指，事後曾致電涉事狗主，對方道歉並願意賠償醫藥費，「佢話自己唔識教狗，之後會搵人教狗。」然而，有網民上星期六於Facebook群組分享，再有狗被疑似涉及今次事件的狗狗襲擊，文小姐於是撰寫長文警惕各狗主，「會唔會有狗仔俾佢哋咬到無命，佢先會收手？」

體重20公斤或以上狗須拖繩

如果狗隻被襲擊，狗主可以怎樣追究？非牟利獸醫服務診所執行主席麥志豪指出，事主可從民事途徑追究，要求狗主賠償，他建議狗主：「最好自己解決。」

至於狗主讓貴婦狗「自由行」，會是否觸犯法例？根據法例規定，體重20公斤或以上的狗隻須以一條長度不超逾2米的狗帶穩妥地牽引。任何人士違反規例，可被處罰。因此是否需拖繩，要視乎狗狗的體重而定。

另法例訂明，如動物曾咬人，其畜養人須通知最近的警署，不得延誤；及以穩妥的方式扣留該動物，並將之與其他動物隔離，扣留期由警署的主管人員指明，任何人違反規定，即屬犯罪，可處罰款$10,000。