【狗狗生理】前爪天生多一個腳趾　除了被剪指甲外就沒用途？

養過狗狗的人都知道,大多數的狗狗都是前爪有五個腳趾,而後爪只有四個腳趾。雖然前爪比後爪多了一個腳趾,然而那個腳趾基本不會觸碰到地面,除了給主人用來剪指甲以外,好像這個腳趾並沒有任何的作用。為什麼它會存在在那裡呢?到底為什麼它們會被稱之為狼趾呢?不知道各位主人有沒有思考過這個嚴肅的問題呢?

要講述狗狗這個腳趾的故事,我們大概要從很久很久將起。那大概是得追溯到4700萬年前。在4700萬年前,有一種名叫小古貓的遠古動物。這種動物已經滅絕,它是一種哺乳類的肉食性動物,科學家們認為,這種遠古動物,就是今天的肉食類哺乳動物們的祖先,隨著時間的推移,它們分了的很多不同的種群,分別進化成​​為了貓科和犬科動物等多種不同的生物。也就是說,其實貓咪和狗狗們在數千萬年前,其實是一家的。

其實貓咪和狗狗們在數千萬年前,其實是一家的。(Gettyimages/視覺中國)

當然,因為種群分別生活在不同的地區,朝著不同的方向進化,所以才形成今天這個樣子。不過可以知道的是,小古貓這種生物,是兼具貓狗兩種生物的特點,它們是可以在樹林當中敏捷地攀爬。相較於狗狗的四個爪子而言,當然是像是貓咪那樣的五個爪子會比較好抓住樹木,所以狗狗的祖先們是有五根腳趾的。然而隨著時間的變遷,一群小古貓們被趕出了森林,被迫成為一名平原的居民,為了讓自己變得更為敏捷,它們一代一代地縮起為了爬樹而生的狼趾。隨著時間的推移,這個腳趾越長越往上,逐漸就成為了我們今天所看到的狼趾。

相較於狗狗的四個爪子而言,當然是像是貓咪那樣的五個爪子會比較好抓住樹木,所以狗狗的祖先們是有五根腳趾的。(Gettyimages/視覺中國)

但是至今為止,狗狗的第一個腳趾的基因依舊存在於狗狗的體內。仍然還沒有退化完全。雖然狗狗的這個狼趾依舊存在,然而已經沒有了任何實際的意義,淪為了一個擺設。當然,這個狼趾也可能是在提醒我們的,狗狗的祖先是誰,以及它們走過了怎樣的進化之路。大概狗狗們也能憑藉著這個獨特的狼趾來和作為遠親的貓咪相認,但看起來,現在的貓咪們,好像並不是特別想與狗狗這位遠親相認。

參考文獻:

Tomiya, Susumu. “A New Basal Caniform (Mammalia: Carnivora) from the Middle Eocene of North America and Remarks on the Phylogeny of Early Carnivorans.” Ed. Anjali Goswami.PLoS ONE 9 (2011):

【本文獲「巨小萌」授權轉載,微信公眾號:jumenglive】