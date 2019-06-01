【狗狗生理】前爪天生多一個腳趾　除了被剪指甲外就沒用途？

養過狗狗的人都知道，大多數的狗狗都是前爪有五個腳趾，而後爪只有四個腳趾。雖然前爪比後爪多了一個腳趾，然而那個腳趾基本不會觸碰到地面，除了給主人用來剪指甲以外，好像這個腳趾並沒有任何的作用。為什麼它會存在在那裡呢？到底為什麼它們會被稱之為狼趾呢？不知道各位主人有沒有思考過這個嚴肅的問題呢？

要講述狗狗這個腳趾的故事，我們大概要從很久很久將起。那大概是得追溯到4700萬年前。在4700萬年前，有一種名叫小古貓的遠古動物。這種動物已經滅絕，它是一種哺乳類的肉食性動物，科學家們認為，這種遠古動物，就是今天的肉食類哺乳動物們的祖先，隨著時間的推移，它們分了的很多不同的種群，分別進化成​​為了貓科和犬科動物等多種不同的生物。也就是說，其實貓咪和狗狗們在數千萬年前，其實是一家的。

其實貓咪和狗狗們在數千萬年前，其實是一家的。（Gettyimages／視覺中國）

當然，因為種群分別生活在不同的地區，朝著不同的方向進化，所以才形成今天這個樣子。不過可以知道的是，小古貓這種生物，是兼具貓狗兩種生物的特點，它們是可以在樹林當中敏捷地攀爬。相較於狗狗的四個爪子而言，當然是像是貓咪那樣的五個爪子會比較好抓住樹木，所以狗狗的祖先們是有五根腳趾的。然而隨著時間的變遷，一群小古貓們被趕出了森林，被迫成為一名平原的居民，為了讓自己變得更為敏捷，它們一代一代地縮起為了爬樹而生的狼趾。隨著時間的推移，這個腳趾越長越往上，逐漸就成為了我們今天所看到的狼趾。

相較於狗狗的四個爪子而言，當然是像是貓咪那樣的五個爪子會比較好抓住樹木，所以狗狗的祖先們是有五根腳趾的。（Gettyimages／視覺中國）

但是至今為止，狗狗的第一個腳趾的基因依舊存在於狗狗的體內。仍然還沒有退化完全。雖然狗狗的這個狼趾依舊存在，然而已經沒有了任何實際的意義，淪為了一個擺設。當然，這個狼趾也可能是在提醒我們的，狗狗的祖先是誰，以及它們走過了怎樣的進化之路。大概狗狗們也能憑藉著這個獨特的狼趾來和作為遠親的貓咪相認，但看起來，現在的貓咪們，好像並不是特別想與狗狗這位遠親相認。

參考文獻：

Tomiya, Susumu. “A New Basal Caniform (Mammalia: Carnivora) from the Middle Eocene of North America and Remarks on the Phylogeny of Early Carnivorans.” Ed. Anjali Goswami.PLoS ONE 9 (2011):

【本文獲「巨小萌」授權轉載，微信公眾號：jumenglive】