【最後道別】臨別緊抱16歲愛犬入懷　斷氣一刻男孩心碎痛哭

面對狗狗離世，你能勇敢面對嗎？網上早前流傳一段男孩哭著送別愛犬的短片，片段僅長4分鐘，卻足以令不少網民潸然淚下。片中的韓國男孩抱著臨終的狗狗，在狗狗斷氣的一刻崩潰痛哭。

韓國一個YouTube頻道「사랑해오키야잘가」（我愛你Okey）早前上載了一段短片，紀錄愛犬離世一刻的情形。片中男孩因不捨愛犬而痛哭的畫面，令網民們大感心酸。

16歲的狗狗Oki安詳地睡在男孩懷中，而男孩的母親則在旁輕聲地唱歌。（Youtube@사랑해오키야잘가）

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從片段中可見，16歲的狗狗Oki安詳地睡在男孩懷中，而男孩的母親則在旁輕聲地唱道：「Oki啊，給你好吃的，好嗎？」虛弱的Oki聽到母親的歌聲，用盡力氣地點頭回應，努力的模樣令人十分心疼。

不久後，Oki的頭突然向後倒，男孩發出驚訝的叫聲，一臉擔憂。然後，母親開始溫柔地向Oki道謝，然後對牠一直以來的陪伴表示感激。堅強的Oki聽罷母親一番感言後，隨即安心地離去。男孩見狀立即嚎啕大哭，心碎地呼喊：「媽媽，怎麼辦？」母親從男孩手中接過Oki後，一直強忍淚水的她也不禁放聲痛哭，以淚水送別愛犬。

Oki在主人們的陪伴下安詳離去。

這段影片至今已有逾170萬人觀看，網民們紛紛留言指片段令他們回憶起離世的寵物；也有網民讚揚片段中的母親，指她溫柔地送別寵物之舉十分正確，讓寵物能毫無牽掛地離去。