【狗抑鬱】因狗朋友病逝悶悶不樂　主人訂製道具助牠走出陰霾

狗狗是極具感情的動物，當牠知道好友離世，也會展露出傷感的情緒。 在美國便有一對狗狗好友，牠們10年來一直形影不離，從不分開。怎料其中一隻竟因患癌而病逝，獨留好友傷心。狗主為緩解愛寵抑鬱，決定特製窩心抱枕，希望能讓狗狗早日走出陰霾。

Spencer（金色）和Rocky（啡色）是一對好朋友，一起生活已10年了。（Beth Fisher）

「自領養Spencer和Rocky後，牠倆可以說是形影不離，沒有分開的一刻。吃東西時會爭著用同一個碗，睡覺時也睡在同一張床上。至於外出散步，牠們也是緊緊地靠在一起走路。牠倆甜蜜溫馨得就像情人般！」主人Beth Fisher說。

~點擊圖片細看兩隻狗狗好友的深厚感情~

就算是睡覺，Spencer和Rocky還是糖黐豆，不願分開。（Beth Fisher）

可惜，這快樂幸福的日子近日有所變化，一身金毛的Rocky被確診患癌，由於發現得太遲，已錯過了動手術治療的時機。Rocky在接受治療後不久，就離開了大家。而牠的好朋友Spencer更是沒法釋懷。Spencer對Rocky的突然離去表現得很難過，牠顯得悶悶不樂，沒法習慣好友不在旁的日子。

「我便看過Spencer整晚不願去睡，一直在房子裡尋找Rocky的蹤影。由於沒有發現，牠便開始像悲鳴般的吠叫。聽到這吠叫聲，也令我傷心欲淚。」為了緩解Spencer的悲傷，Beth的父親便特別訂購了一個印有Rocky樣子的抱枕。這抱枕的圖案，是Rocky展露著開心的笑容。大家都相信透過這抱枕，可填補Spencer內心的空虛與失落。

狗狗終於可安睡，希望牠在夢裡能與好友重聚。（Beth Fisher）

當Rocky看到印有Spencer樣貎的坐墊後，牠便拿著坐墊回到自己的床上，擁著坐墊一起入睡。「雖然我知道這坐墊只能略為緩解Spencer的不安情緒，要牠真正的走出陰霾，可能還需要一些時間。但我相信Spencer能做得到，我們一定人會一直伴在Spencer身旁，讓牠知道我們全家都很愛牠。」