【寵物零食】零食拆開！8貓2狗秒逼視　主人司空見慣完全無視

貓狗水汪汪的眼神，真是好難抵擋啊！ 台灣女飼主於網上群組分享自己與寵物的有趣生活照，相中驚見8貓2狗圍著媽媽，原來是發現媽媽要吃零食，所以一哄而上搖尾巴，只是為了一條魷魚絲！其實，女主人身邊的這些毛孩，都是收養回來的浪浪，雖然毛孩佔滿了整間屋子。但主人從未後悔，反而很享受和牠們的相處。

看到媽媽空洞而冷靜的眼神，就知道這些事情已經見怪不怪了。（Meng Yun Tsang@Facebook）

平時以為貓狗會斗一番，但為了零食，毛孩們還是可以一致對外！台灣一名飼主「大腸媽媽」，於日前（17日）在網上群組分享，當她剛要坐在沙發，打開一包魷魚絲好好享受一下時，一堆貓狗立刻「圍攻」討零食，場面十分搞笑。照片中可見，貓狗們只是看到魷魚絲，就跳到沙發上，用上萌萌的眼神央求媽媽。媽媽面對這班餓狼，只能眼看遠方裝作沒看到，與毛孩們興奮的樣子形成對比，事情瞬間變得有趣起來。

如果你看到你的毛孩坐得如此乖巧，你就知道你要喂零食了。（Meng Yun Tsang@Facebook）

這個「溫馨」的畫面引來不少網民留言，「吃的很有壓力」、「好大的陣仗」、「8貓2狗好熱鬧啊～」，更為這些寶貝吸引了不少粉絲。這是因為這些「勒索場面」十分常見！貓狗們默契十足，只要媽媽拿出零食，牠們就會湊過來，「只要我手裡拿著的食物氣味比較香濃，就直接湊上來聞，特別是吃炸雞腿、鹹酥雞的時候更嚴重！」

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其實大腸媽媽身邊這些毛孩子，都是收養回來的浪浪。「發現牠們的之後，心裡會忍不住一直惦記。所以就很常一窩一窩帶回家養。」為了給牠們一個家庭，不知不覺就收養了14貓3狗，佔滿整間屋子。但大腸媽媽從未後悔，反而很享受和牠們相處的細節。

吃雞腿的時候也不能安心，貓咪逼媽媽拿出逗貓棒和牠玩。（Meng Yun Tsang@Facebook）

大腸媽媽經常將這些小魔怪的生活片段分享到網絡上，牠們為食的個性已經是人盡皆知。之前媽媽吃雞腿的時候，就被貓咪們包圍，一邊吃時還要分心用逗貓棒和牠們玩，站起來一轉身還發現椅子已經被貓貓佔據了位置！毛孩們雖然間中百厭，但牠們之間相處愉快，讓她照顧起來偶爾也感到暖心及安慰。