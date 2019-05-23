翁靜晶自揭再婚　細數5宗女俠救毛孩事件

翁靜晶近日在Facebook裏自揭已經再婚，一眾網民都祝福她，希望她幸福快樂。 翁靜晶近年多次揭發佛門醜聞，更開設Facebook「佛門警訊」宣揚正面訊息，因此有「佛門女俠」的稱號。但除了宣揚佛法外，其實她也是資深的貓狗奴，據悉她家現時便養了15隻貓和3隻狗！

翁靜晶自揭已再婚，而最近替兩隻狗狗積極辦移民手續的，正是她的丈夫。（Facebook@翁靜晶）

翁靜晶昨日（5月22日）55歲生日，她在facebook分享結婚報道，並宣布早於去年底已跟拍拖5年的何東爵士曾孫何彪結為夫婦。她的人生充滿了傳奇，更是毛孩的親密好友。這裏便細數她救毛孩最令人深刻的5個故事。

替在外國巧遇的兩小狗移民香港

在去年（2018）年底，翁靜晶在外地旅行期間，遇到了兩隻狗狗在天寒地凍的情況下，拍著玻璃門哀求半刻溫飽的事件。雖然是身在外地，但她相信「世間上沒有無緣無故的相遇」，於是除了放兩狗狗入屋外，更替狗狗辦理入籍手續，花錢替狗狗移民到香港。現時Blue和Jack已來港居住。

去旅行時，遇上狗狗拍玻璃門事件。（Facebook@翁靜晶）

好事，要盡自己最大的能力去做。我承諾，只要我一息尚存，無論牠們有多老、有多病，我都不會離棄牠們。我決定不惜一切，也要將牠們帶回香港。金錢可以慢慢再賺回來，情義卻是千金不換的。 翁靜晶

揭疑似假貓糧

除了親自救狗外，翁靜晶也很關注毛孩健康。早前她在網店購入貓糧，便出現疑似假貨事件。由於打開後的貓糧顏色有明顯深淺分別，加上貓咪吃糧時也有選擇性，因此懷疑貓糧的真確性。於是拍片並向有關部門查詢，以免其他寵主的愛寵受到影響。

翁靜晶於facebook上傳多條影片，展示懷疑於網店購得MonPetit「假貓糧」。（Facebook@翁靜晶）

家中愛貓疑遭落毒

2018年初，翁靜晶於Facebook貼出愛貓片段，指家中貓隻於數日前出現異樣，但牠們俱未有出門，獸醫檢查後，證實疑有中毒跡象，最終發現11隻均呈中毒跡象。她指家中11隻愛貓疑遭人下毒，又表示有人曾向其鄰居附上「陰司紙」的恐嚇信，信中提及翁及其家人名字。

翁靜晶於Facebook貼出愛貓片段，指家中貓隻疑遭下毒。（翁靜晶@Facebook）

「我不會畏縮，畢竟這是一場正邪之戰」。 翁靜晶

家中狗狗被魚鈎割傷

翁靜晶在去年（2018）聖誕節前夕，家中狗狗曾無故受傷。她懷疑有人利用無人機，駁上鋼繩索和鯊魚鈎，然後吊入屋內拖動，由於魚鈎鈎著一個紅色的塑膠墨魚作餌，因此家中狗狗吼天被吸引著，更伸手去撲打，結果魚鈎插到右腳第二隻腳指，發出大聲哀鳴。為避免再次發生相類似事件，她表示已加了防盜裝置。

家中5個月大的的吼天被魚鈎弄傷，要接受治療。（翁靜晶Facebook）

+ 3 + 2

關心毛孩權益

一直關心毛孩權益的她，早在2017年時接受傳媒訪問時，便表示希望自資成立監察小組，以保障毛孩。其後她不時在Facebook裏轉載關注毛孩權益的文章，可見她是真心真意待毛孩好。