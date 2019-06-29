【狗行為】生病了？小狗慣用怪異姿勢落樓梯　原來是個暖心故事

這個窩心的故事來自美國夏洛特市，主角是一隻只有6個月大的小狗Zeppelin。牠有一個古怪的行為，就是每次下樓梯時，都是以跛行形式，半行半跳的走動。原來牠這樣做，有著窩心原因，牠希望做任何事，都與家中大哥哥一樣。

Zeppelin（左）和Bowie（右）兩兄妹相親相愛，主人甚感欣慰。（twitter@Karisa Maxwell）

生活在美國夏洛特市的Karisa Maxwell，家中養了兩隻狗狗。分別是2歲大的狗哥哥Bowie，以及只有6個月大的狗妹妹Zeppelin。但Bowie是隻健康有問題的狗狗，在去年8月時，更因病況需要截肢，令牠失去了1隻後腿。

【點擊圖片看這窩心狗妹妹Zeppelin，如何努力學習大哥哥Bowie的動作】

Zeppelin下樓梯有怪異方法，原來是學大哥哥Bowie的。（twitter@Karisa Maxwell）

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怪異下樓梯動作

幸好Karisa家人對牠不離不棄，Bowie只花了一段短時間，已漸漸習慣失去1隻後肢的生活。由於少了一隻後肢，Bowie每次下樓梯時，都會靠在一旁，而且連走夾跳的下樓梯。這個習慣，被在旁的狗妹妹Zeppelin看到，並學習下來，令牠下樓梯時顯得格外怪異。

【點擊圖片看Bowie與Zeppelin，如何相親相愛地生活，果然是好兄妹！】

Bowie只有3條腿，但牠已適應並習慣。（twitter@Karisa Maxwell）

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狗妹妹Zeppelin是在今年1月時，才來到Karisa的家。這時Bowie已適應了用3條腿去走路，牠也是妹妹Zeppelin的好榜樣。兩隻狗狗總是形影不離，依偎在一起玩耍，吃喝玩樂都黏在一起，像是親兄弟般。雖然剛把Zeppelin帶回家時，Karisa還擔心Bowie會欺負小妹妹，但事實卻不然，Bowie是個稱職的大哥哥，在家裏一直照顧著妹妹。

接Zeppelin回家時，牠只有1個多月大。（twitter@Karisa Maxwell）

出於崇拜去學習

「起初我們沒有為意，看到Zeppelin下樓梯時總是夾著跳的，還以為牠是因為腿不夠長。但幾個月以來，牠已成長得很快，沒可能是後腿不夠長所致。當我們再留心觀察，才意會到Zeppelin是在學習大哥哥Bowie的下樓梯方法，先靠在牆邊，後肢保持不動地下樓梯。」Karisa愉快地說。

「雖然我們曾告訴Zeppelin，牠不用這樣去下樓梯，但Zeppelin不為所動，仍用著Bowie下樓梯的方式，像是宣示『我就是要學大哥哥！』般。我們深信Zeppelin真的很喜歡大哥哥Bowie，對牠來說，大哥哥是否3條腿並不重要，牠依舊喜歡與大哥哥在一起。所以學習Bowie的一舉一動，也是崇拜的表現。」Karisa只希望兩隻狗狗能健康快樂地成長，因為牠們真的可愛極了！

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