【柴犬】下雨天嚷著去街街　主人出動秘密武器　狗狗即變乖

狗狗精力充沛，基本上每天都要帶牠們外出散步，不然牠們隨時在家中搗亂。 近日不時落著大雨，放狗也受影響。但有寵主便想到方法，令家中狗狗安靜下來。不知這方法，是否適合所有狗狗使用呢？大家不妨試試。

台灣近日連綿下著大雨，要出外放狗十分不方便。但讓狗狗留在家中，牠們便可能到處搗亂。不過，Facebook專頁「柴犬司令部」的一則帖文，便引起廣泛討論。因有寵主指，他有「秘密武器」，只要使用這招，家中狗狗們便會安靜下來，不想再外門了。

果然迪士尼魅力難以抵擋，連狗狗也喜歡看《101斑點狗》。（facebook@狗仔隊玩很大）

家中狗狗吵著要出門散步，但外面下著大雨，出門一定會弄髒身體。於是主人便拿出iPad並播放卡通片，與狗狗作為不出門的交換條件。結果家中狗狗，乖乖地趴在地上，專注看《101斑點狗》卡通片，場面十分有趣。據主人表示，這招對家中狗狗們十分有效，屢試不爽。

要外出散步，是狗狗們的堅持！（facebook@狗仔隊玩很大）

沒什麼可阻到牠們要外出的決心！（facebook@狗仔隊玩很大）

雖然沒法得知狗狗們是否懂看卡通片，但牠們眼睛認真地看著小小的屏幕，當聽到屏幕傳出狗吠聲時，也會疑惑地搖頭，耳朵擺動，似乎要弄清楚聲音的來源。結果被網民笑稱：「是很宅的狗狗！」這些狗狗有牠們的Facebook專頁「狗仔隊玩很大」，有興趣了解牠們的生活軼事，可追蹤牠們的fb與IG。

最開心就是去郊遊散步。（facebook@狗仔隊玩很大）

網民看到這些有趣的相片後，亦指家中狗狗有同樣情況。「牠們實在太可愛」、「這招很好用」、「卡通對小朋友跟狗仔都適用」、「變成電視兒童了」、「小朋友看卡通不要太近會近視喔」。

【點擊圖片看另一隻狗狗因看電視，結果演變成災難事件】

主人開電視讓狗狗解悶，狗狗本來是躺在地上休息的，最可惡就是電視機裡出現了松鼠。（Daily Mail）