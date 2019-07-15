【支持領養】微博瘋傳地獄繁殖場真面目　貓狗睡糞便　還有更恐怖

經常會聽到別人說繁殖場環境惡劣，貓狗淪為繁殖工具之類，但大家未必能想像到場內的真實情況。 內地微博最近有篇文章瘋傳，內容是有位寵主早前深入一家繁殖場，拍下現實環境，把血淋淋的真相放到大家眼前，呼籲大家「領養代替購買」。

繁殖場環境簡陋、惡臭薰天，馬上帶你揭開真面目。（微博圖片：貓公子）

網民「貓公子」日前在微博發表了一篇文章，以「家長深入內部拍攝：貓繁殖場的真面目有多殘酷？」向網民揭示繁殖場真面目。他指，早前有寵物店店主報料，發現一家環境惡劣的繁殖場，有寵主趁繁殖場老闆不在，趁機走進場內拍下真相：「這是全網第一份、也是唯一一份深入繁殖場內部、全面徹底的曝光材料。」

名種貓淪「階下囚」

場內約有50多隻貓咪，當中大部份屬常見的名種貓，如英國短毛貓、美國短毛貓、蘇格蘭摺耳貓，亦有少部分唐貓、唐狗。這些貓狗幾乎全部都病兮兮，身上黏著整塊大便、尿液，眼睛沾滿了眼垢。據寵主指出，「繁殖場裡到處都是跳蚤，人在裡面多待一會兒就會被跳蚤咬到。」

▼▼▼點擊圖片放大看，繁殖場真面目▼▼▼

+ 21 + 20 + 19

牠們不單沒有人打理，其居住環境亦極奇惡劣，貓籠全部長滿鐵鏽，滿佈蜘蛛網、貓毛，貓砂盆塞滿排泄物，成群蒼蠅在盆上打轉。水碗裡的水不是飄著雜物，就是黃褐色，部分更完全乾涸。至於食盆，裝滿從屠宰場收來的雞腸，仔細看雞腸全部都長滿蛆蟲，它們來回來在食盆裡翻滾......

比流浪生活更悲慘

「原來，這些繁殖場裡的孩子，它們過得比流浪貓還要悲慘萬倍。」貓公子在文末指，流浪貓生活條件再差，牠們仍是天生天養，這些繁殖場的貓狗，卻只能在籠裡喝著污水、吃著蛆蟲、睡在糞便，等待哪天有人買貓把牠帶走，至於種公、種母更別妄想離開籠裡。

「牠們終其一生都只能做一件事——繁殖。等待牠們的只有無窮無盡的折磨虐待，直到牠們不再健康、無法繁殖、再也沒有任何利用價值，最終被拋棄、死亡。」

▼▼▼香港也有繁殖場，點擊圖片放大看，繁殖場真面目▼▼▼