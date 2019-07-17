【貓絕育】貓貓做絕育手術亡　主人後悔發文：一定要全身檢查

長毛貓「凡凡」在絕育期間突然死亡！日前，台灣網民在facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」發了一篇長文，內容講述愛貓「凡凡」在診所接受治療期間，臨時決議做絕育手術，期間因先天心臟病導致休克，搶救後宣布不治。網民傷心欲絕，提醒其他貓主為貓結紮、手術麻醉前請一定要全身檢查！ 愛護動物協會獸醫接受《香港01》查詢表示，貓隻接受絕育手術前，應接受全套身體檢查，最理想是注射所有預防疫苗以及預防療程。如要為七歲或以上的中老年貓隻絕育，強烈建議主人需要讓牠們在手術前驗血。

貓咪在絕育期間休克，搶救無效最終失救。（受訪者提供）

院方過急安排絕育手術

長毛貓「凡凡」日前跟其他貓咪打架受傷，於是主人便請男友到醫院治療，順道查詢絕育資料，結果醫生建議當天直接做絕育手術。醫生表示，會安排牠在下午做手術，結果沒多久醫院就致電貓主說手術完成。電話掛斷不到十分鐘，她便接到男友電話，指凡凡突然休克正在搶救，最終宣告不治。

院方搶救時有為凡凡抽血，驗血發現肝指數過高，並患有心肌肥大症，不宜結紮。貓主原本是獸醫助理，對手術過程非常了解，知道手術前一定要血液檢查。可惜，其男友不了解手術內容，導致凡凡術前無驗血：「如果一開始先做血檢，凡凡的身體數據肯定不會過，醫生也不會替牠動手術了。」

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絕育前應全身檢查

「結紮、手術麻醉前請一定要全身檢查！」貓主傷心欲絕亦不忘在facebook發文提醒其他網民。

近日有多宗貓絕育引起的寵物醫療事故，到底貓絕育前有什麼應該注意呢？愛護動物協會註冊獸醫服務副總監及首席獸醫桂珍接受訪問時指，帶貓隻接受絕育手術前，要注意確保其身體健康狀況良好：「貓隻應要在手術進行全套的身體檢查，最理想是已注射所有預防疫苗以及預防療程（如杜蟲及除蚤）。如要為七歲或以上的中老年貓隻絕育，強烈建議主人需要讓牠們在手術前進行驗血，而手術過程中亦要接受靜脈注射。」

不少寵主擔心絕育手術出問題，而不敢帶貓狗做絕育。桂珍表示，手術過程所涉及的風險很小，主要風險是接受麻醉，其他風險包括出血問題、傷口感染及發炎等，一般不會危及生命。如果寵主不帶寵物接受絕育，寵物反而較容易患上相關癌症：「雌性有可能遇到子宮感染的問題，甚至乎會增加患子宮、卵巢或乳腺癌的風險；而雄性則會可能有前列腺問題及增加患睾丸癌的機會。」