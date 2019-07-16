【失明狗】浪浪遭槍擊17次、耳朵被割　牠選擇用這方式「報恩」

黎巴嫩市內一頭流浪狗因不幸遇上惡人，慘遭槍擊17次，以致失去了雙目及一隻耳朵。牠在瀕死之際被義工救起，其後被一名英國女子收養。移居英國後，狗狗日漸變得健康活潑。雖然牠曾被人傷害，但牠不計前嫌；最近終成功考得治療犬資格，服務社區。

這頭失明的5歲狗狗Maggie來自黎巴嫩，因曾慘遭槍擊17次，險葬身街頭。一名英國女子在網上看到牠的經歷後，決定領養牠，將牠帶到英國。日前，Maggie的飼主在其Instagram宣布，Maggie已正式考得治療犬資格。

這頭曾慘遭槍擊的狗狗最近考獲治療犬資格。 (IG@ maggiethewunderdog)

一年前，身負重傷的Maggie遇上一位好心人，被及時帶到診所求醫。獸醫為從牠眼中取出4顆子彈，不得不切除牠的眼球；而其中一隻耳朵亦在手術中被切除。負責拯救Maggie的動保組織Wild at Heart Foundation將其經歷分享至網上，英國女子Kirsty知悉後便決定收養牠。

在手術過程中，獸醫為保住牠的性命，切除了牠的雙眼及一隻耳朵。 (IG@ maggiethewunderdog)

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雖然Maggie曾被人嚴重傷害，但牠並沒有懷恨在心，依然對人類展示出善意及信任。Maggie日前終於成功考獲治療犬資格，回饋社會。Kirsty表示：「Maggie的故事能啟發他人變得更好，起碼我們有份努力使這個世界變得更美好。」她透露，Maggie日後將與不同學校合作，以探訪青少年為主。