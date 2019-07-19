【虐狗】冷血主人疑用電單車放狗　市民喝止遭5字無賴反駁

台灣日前（17日）發生一宗虐狗事件，冷血飼主一邊駕駛電單車，一邊拖行一頭黑色狗狗。路過市民見唐狗四肢流血及吐血，上前喝止該飼主，雙方發生衝突。市民堅持將狗狗送往醫院急救，狗狗最終因失血過多宣告不治。

台南市一名飼主因冷血虐狗行徑，引起網民眾怒，相關片段及其相片在網絡上被瘋傳。事發於17日晚，涉事飼主將一頭黑色唐狗綁在電單車後，然後駕車拖行狗狗。路過市民見狀，上前制止，並將狗狗送院。狗狗最終不治身亡，而涉事飼主則被帶往警署錄口供。

台南市一名飼主被指於馬路拖行狗狗，致後者四肢流血。（Facebook@吳展霈）

飼主無賴反駁：那是我的狗

網民將事發片段及相片分享至Facebook，隨即引起極大迴響。在長達3分鐘的片段中，清楚看見奄奄一息的狗狗側臥在地上，並連聲慘叫，地上則滿布血跡。該飼主見狀蹲下，並伸手撫摸狗狗；狗狗在片段中時而倒臥，時而掙扎，期間不時慘叫。

片段亦紀錄了市民與該飼主的衝突過程，一名現場男子上前斥責飼主，雙方由口角演變成肢體衝突。據當時在場的網民指，該飼主遭到市民指罵後，仍然不願認錯，反駁斥指：「那是我的狗，關你們什麼事？」

▼▼▼▼▼點擊相片了解事發情況▼▼▼▼▼

+ 5 + 4 + 3

四肢流血的狗狗隨及被送往醫院，可惜回天乏術。獸醫在其診斷證明中表示，狗狗因體溫過高，出現熱衰竭，導致凝血功能障礙。狗狗在送院半小時後休克，經獸醫搶救15分鐘後正式宣告不治。

涉事飼主被警員帶往警署錄口供，有在場市民表示：「（飼主）到警局做筆錄還在竊笑」，並將其照片上傳。數千名網民留言怒斥該飼主冷血，對事件表示憤怒及心痛。

▼▼▼台中市一頭貴婦狗日前慘遭殺害，行兇原因令人憤怒▼▼▼