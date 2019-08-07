遭腐蝕性液體淋耳　SAA 創辦人收養被虐貓14年　未放棄為牠尋領養

在動物收容所裡，有無數年老的貓狗，因長年無法找到合適的領養家庭，而要在鐵籠裡度過餘生...... 14年前，貓咪Pumpkin遭人淋腐蝕性液體，導致皮膚、耳朵腐爛。保護遺棄動物協會（SAA）創辦人發現後，馬上帶牠治療，並輾轉把牠帶回協會裏，希望幫牠尋找幸福的家。時光飛逝，年屆17歲的Pumpkin已經垂垂老矣，可惜仍未能遇上合適的領養人。不過，協會至今仍未放棄，希望能讓牠感受主人獨一無二的愛。

Pumpkin在SAA暫住14年，仍然沒法遇到合適的家庭。（保護遺棄動物協會提供）

放養貓被淋腐蝕性液體

保護遺棄動物協會（SAA）創辦人El Chan及Noel Fan多年前在一家山上餐廳用膳時，遇到店主飼養的貓咪Pumpkin。當時Pumpkin的皮膚、身體腐爛，懷疑曾沾上腐蝕性液體。她們獲得店主同意後，馬上帶Pumpkin看醫生，幸好被及時發現，牠所受的傷並不嚴重，經過醫生診治後已經康復，除右耳受到腐蝕而剩下一半外，身體並無大礙。

當時Pumpkin還懷了兩隻小貓，是位貓媽媽。她們擔心Pumpkin會再次受到傷害，於是把牠送回餐廳，並希望老闆會把牠接回家，給牠一個更好的居住環境。可惜遭老闆拒絕，她們得到老闆同意後，決定把Pumpkin帶回SAA，希望幫牠找到新主人。

Pumpkin的女兒Palm是在SAA出生，牠與媽媽多年來相依為命。（保護遺棄動物協會提供）

▼▼▼點撃看Pumpkin及Palm的可愛照片▼▼▼

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無人領養留居14年

Pumpkin在SAA誕下Peach及Palm，由於Peach的身體太虛弱，出生不久便因貓瘟離開，留下Pumpkin和Palm兩母女相依為命。14年轉眼過去，她們原以為SAA是牠倆暫住的地方，結果他見證無數貓咪進出，牠倆仍然在協會裏，變成牠們定居的地方。負責人Hayley指出，「好不幸，Pumpkin和Palm咁多年都無領養者選擇佢哋，所以一直住喺我哋會入面。」

「Pumpkin係我哋會入面，其中一隻最年老嘅貓貓。」SAA的宗旨是不殺不棄，縱然Pumpkin和Palm一直沒有遇上合適的領養人，但SAA沒打算放棄牠們，即使Pumpkin近年患上腎病，職員仍然會細心照顧牠、每天餵牠服藥，希望照顧牠直到終老，「我哋會定期送Pumpkin去身體檢查，留意佢身體各種指數嘅變化。」

▼▼▼SAA仍有不少元老級貓狗無法找到主人，點撃看牠們可愛的照片▼▼▼

即使動物們曾被遺棄、殘缺、年老、抑或生病，SAA都會為牠們找一個家和照顧到終老，不殺不棄。（保護遺棄動物協會提供）

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仍冀老貓能找到歸宿

「只要大家唔介意Pumpkin年紀大，我哋都接受大家申請。」Heyley指出，領養者可循一般程序申請，居住的地方必須加裝蚊網，並參加貓咪基本護理課程，「Pumpkin有隻耳仔無咗一半，要特別注意耳仔嘅護理。」

「我哋始終希望以動物嘅福祉為依歸，希望佢哋可以擁有一個愛惜牠們嘅屋企。」相處14年，協會每位職員把牠們視為家人般愛鍚，然而，這些仍然無法取代主人的愛，大家仍然希望為牠們尋找幸福的領養家庭，「希望Pumpkin同Palm有機會擁有屬於佢哋嘅家，可以好好感受被家人愛惜嘅感覺。」

請即登入「01心意」響應「周五心意」運動（Kind Friday），捐款支持保護遺棄動物協會的「SAA天恩貓舍維修計劃」，為因經濟、健康或居住等問題，而被主人遺棄的貓貓提供一個溫和的家。您的善款將全數落入「SAA天恩貓舍維修計劃」，香港01絕不向捐款者及慈善團體收取行政費。

活動預告：

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