【萌寵充電站】小貓初報到還以為會被欺負　貓主開門見這幕嚇呆

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 日本有貓主早前收養了一隻無家可歸的小橘貓，貓主最初還擔心牠會跟家裡的貓咪合不來，結果隔天他竟然看到貓咪們對牠百般愛惜！

今年5月，貓主撿了隻小橘貓回家，結果家裡兩隻大貓走近，牠馬上嚇得大叫。（Twitter圖片：kikechi776）

日本有位貓主早前（5月5日）在路邊撿到一隻剛出生沒多久小橘貓，於是決定把牠帶回家收養。貓主家裡9歲的白貓Ichi和3歲的黑貓Sora，看到這位新成員便馬上靠過去，嚇得小橘貓立即尖叫，令貓主不禁擔心牠們相處不來。貓主原以為Ichi和Sora會不喜歡這隻小橘貓，結果他竟然看到以下的場面......

看這個溫馨的場面，相信牠們已經互相接受對方了！（Twitter圖片：kikechi776）

▼▼▼Ichi和Sora把Ame當成兒子般愛惜，點撃圖片看溫馨生活▼▼▼

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Ichi和Sora竟然主動幫小橘貓清潔，牠們相處完全沒有問題呢！Ichi和Sora好像非常喜歡Ame，牠們很快便打成一片，一起玩耍、嬉鬧、睡覺，貓主看來是白擔心了。貓主為這隻小橘貓取名Ame（意思是「愛」），他認為小貓的身世很可憐，希望小貓可以在大家的關愛下成長。

三個月轉眼過去，Ame已經由當日瑟縮顫抖的小橘貓，變成家裡的搗蛋王。Ame不單因牙癢而咬Sora，還開始破壞家裡的小物品，例如洗碗用的海綿，看來已經完全融入這個家庭了！