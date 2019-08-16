7隻流浪狗被困河中央　洪水暴漲秒被沖走不知所終

踏入夏季，台灣暴雨連綿，為當地居民帶來不便之餘，亦為流浪貓狗的生活帶來影響。 昨天（8月14日），有台灣居民發現台中市金母橋橋底，有七隻流浪狗被河水圍困。暴雨令河川水位暴漲，河畔幾乎都被河水淹沒，原本在岸邊生活的流浪狗，眼見草地被水淹浸，只好緊緊靠在一起。沒多久，流浪狗便被洪水沖走，不知所終......有市民擔心浪浪的安危，於是在網上發文求救，幸好拯救人員及時到場，全部狗狗都平安無事。

昨日（8月15日）河水暴漲導致七隻流浪狗圍困在河中央。（facebook圖片：有點毛毛的）

台中市昨天（8月16日）暴雨連綿，多條河川水位上漲，導致河畔被洪水淹浸。有市民更發現「金母橋」橋底有七隻流浪狗被困於河中央，於是聯絡當地動保機構，希望可以及早救狗。

經過一小時等待，救援人員仍未到場，市民看到流浪狗腳下的草地變得越來越小，牠們從最初散落在草地各個角落，至後來已經圍在一圈。於是急忙在facebook群組發文求救指，「已經快一個小時了，都沒有任何救援人員來處理，請大家幫幫忙，救救這些可憐的孩子們。」及後，流浪狗更被暴漲的洪水沖走，下落不明。

▼▼▼7隻流浪狗被沖走！點撃看動保人員救援經過！▼▼▼

高雄市動物保護協會人員及後到場，發現流浪狗已經不在原位，於是在現場展開搜索，拯救人員沿著河水流向尋找，發現有六隻狗已經自行走回岸上。而剩下那隻，亦在下游位置找回，全數流浪狗都安全上岸。

市民求助的訊息發布到facebook後，喚起千多位網民關注，留言指「拜託救他們」，亦不少網民表示「希望牠們都平安」、「天佑毛孩平安」，更有網民指「整個哭出來」。幸好，在拯救人員的救助下，全部狗狗都平安無事。

▼早前亦有狗B圍困火場，幸得消防員衝進火場救狗！點撃看救援經過！▼