【萌寵充電站】高竇英短天生「保姆格」　寧親近妹妹也不認主人？

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 擁有可愛外表的英國短毛貓「踎踎」性格獨立，不會經常對飼主Betty及其丈夫撒嬌，但牠竟意外地主動親近Betty女兒，令Betty感意外及驚喜。

現年一歲多的「踎踎」品種屬英國短毛貓，一身灰白色的毛髮襯得牠圓圓的臉頰十分討人喜愛。飼主Betty在開始飼養「踎踎」後便誕下了女兒，家中老大「踎踎」從此身兼保姆一職。

一歲多的「踎踎」在去年榮升保姆。（Facebook@ilovemoumoucat）

▼▼▼點擊相片看「踎踎」如何照顧妹妹▼▼▼

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一年多前，Betty正式帶「踎踎」回家，不久後隨即發現懷孕。一直有留意寵主資訊的她坦言，從未擔心貓貓與嬰兒無法共存，但家中「四大長老」難免有微言，甚至曾表示「見到佢（踎踎）就扔走佢」。然而，Betty笑言「踎踎」成功以萌態俘虜「長老們」，令他們的態度瞬即軟化。

「踎踎」兒時的模樣，誰能抗拒這雙圓滾滾的大眼睛？難怪「長老們」馬上被融化。（Facebook@ilovemoumoucat）

▼▼▼據說看到「踎踎」的人都會在10秒內被融化▼▼▼

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守護熟睡BB

Betty憶述牠與女兒首次見面時的情況：「佢哋好似完全見唔到對方咁。」其後，牠逐漸願意靠近女兒，甚至還會主動親吻女兒。除此之外，Betty更指牠經常會在女兒睡覺時守在其房門前，彷彿在守護熟睡中的女兒。

別看「踎踎」外表可愛，其實牠甚有性格。Betty表示，「踎踎」性格獨立，即使面對她與丈夫也不太常撒嬌；因此當初她看到「踎踎」主動親近妹妹時，坦言感到驚喜：「平時我地主動埋去佢（踎踎）面前，佢都唔係次次肯Kiss（親吻）。」

為了紀錄與「踎踎」的一點一滴，Betty去年開設了Facebook專頁「吾係貓，吾係毛，吾係踎踎」，並表示「希望帶出寵物可以同大肚媽媽、bb共融生活，不要棄養」。某天，她忽發奇想，想將「踎踎」的相片印在不同用品上，於是便開始在專頁售賣印有「踎踎」相片的產品。網民不但可透過專頁購買「踎踎」的產品外，更可委託Betty訂造印有自家愛貓相片的產品，絕對不怕與其他人「撞款」。