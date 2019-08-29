法國鬥牛犬自創神奇療法　肉瘤隔天消失　主人：可能牠不想去醫院

當家中狗狗身體出現毛病時，作為主人的你當然會義不容辭帶狗狗去治病，但狗狗看醫生，價錢負擔一點也不輕。 在重慶，有隻法國鬥牛犬很有靈性，牠像是知道看獸醫價格不菲，於是選擇自己治癒病痛，無論是嘔吐或是眼皮出現肉瘤，牠都用自己的方法治療，真的很神奇。

個個都讚我乖！（梨視頻）

據主人表示，這隻有靈性的法國鬥牛犬叫足球，是去年在寵物店買回來的。平日這隻法鬥充滿活力，最喜歡便是玩滑板。牠把滑板視為自己珍貴的寶物，不許別人亂動，就連主人要碰滑板，牠也會表示不滿。

【點擊圖片看這隻可愛法鬥如何玩滑板，以及主人分享「足球」的自我治療故事】

「我要去街玩！」足球是隻極之貪玩的法鬥。（梨視頻）

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足球在玩滑板時，會自己拖動滑板，並踏到滑板上自得其樂。而且每次滑完後，都會把滑板翻轉過來，像是一個完成的儀式般，相當有趣。所以主人不時會帶着足球到廣闊的地方，讓牠可盡情玩滑板。

主人表示，狗狗是到了醫院就會病好。（梨視頻）

雖然足球天生活潑開朗，但牠也有生病的時候。早前牠身體不適，在家不停嘔吐，但帶足球到獸醫那裏後，牠便不藥而癒精神起來，回家後也再沒出現嘔吐。還有一次，足球的眼睛外長了一顆小肉瘤，但牠竟然透過在地上磨蹭的方法，令肉瘤消失了。「牠可能是因為不想去醫院，自己給自己找了辦法，治癒自己的疾病」主人猜測地說。

最愛裝模作樣

足球多才多藝，最喜歡裝模作樣的討人歡心。例如牠會突然扮跛，後肢一動也不動，用前肢爬行，可能因為見旁人笑得很開心，所以牠也樂於這樣做。網民看到足球有趣的舉動後，都留言大讚牠是隻可愛的狗狗，表演天份很強，極有潛力成為大明星狗狗！