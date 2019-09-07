「最快樂」狗狗天生每天笑面迎人　但每個笑容都隱藏傷痛

沒有狗狗是不值得被愛的。 這隻每天都是齜牙裂嘴笑臉迎人的狗狗，其實背後有着令人心酸的故事。但牠的主人全心全意愛着牠，並認為牠是世上最棒的狗狗，希望能讓牠活得幸福快樂，更為狗狗建立Instagram，至今已有10萬訂閱。你也想被狗狗Chupey的開心所感染嗎？

大家好，我叫Chupey呀！（instagram@cheers.for.chupey）

這隻現年2歲的狗狗叫Chupey，與28歲的主人Kaley Carlyle一起生活在美國的喬治亞州。在去年10月，Kaley遇到了這隻像是狼的小狗B，從此一見傾心。

【點擊圖片放大看Chupey的可愛笑容，牠的笑是由內而外，絕對真純】

Chupey魅力沒法擋，IG裏已有10萬人在Follow！（instagram@cheers.for.chupey）

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笑容竟是缺陷

「我一直都有參與救援狗狗的工作，在這5年間，曾接觸過不少狗狗。去年年底遇上Chupey，起初我不清楚牠出了什麼問題，只是見到牠外貌與其他狗狗不同。耳朵內側外露向後翻、眼睛特別細小、永遠呲牙咧嘴，像是在微笑般，但原來是天生缺陷，導致嘴巴無法合上。經獸醫檢查後，還發現牠肝臟也有嚴重的問題，因此極易疲倦。初接牠回家時，幾乎一整天都在睡。」Kaley解釋着Chupey天生的殘缺。

感情很好的兄弟！（instagram@cheers.for.chupey）

縱然Chupey身體上有許多問題，但牠還是很樂觀地去面對。牠那開心的笑容，是打從心底發出的。主人Kaley看着Chupey與病痛的對抗，堅毅地面對生命，並以笑容待人，這些行為都深深感動着她，更下定決心要好好照顧Chupey，要牠在溫暖的家幸福度日。

最喜歡玩拔河遊戲。（instagram@cheers.for.chupey）

名字靈感來自都市傳說

Kaley替這特別的狗狗命名為Chupey，靈感來自由墨西哥的民間傳說Chupacabra（卓柏卡布拉-一種被懷疑存在的吸血動物）。因為Kaley初見到Chupey時，覺得牠像是一隻土狼，但又很愛笑， 於是取了一個相當特別的名字。

有型！（instagram@cheers.for.chupey）

許多可愛的衣服，因為主人怕狗狗冷。（instagram@cheers.for.chupey）

透過分享Chupey的生活點滴，我希望讓更多人清楚知道，那些外表比較不漂亮、不引人注目的生命，這並不代表牠們不值得被愛。內在美永遠比外在美更為重要。 Kaley Carlyle

吃到滿口是飯！（instagram@cheers.for.chupey）

在Chupey的IG裏，可發現牠是一隻鬥牛犬和洛威拿的混種狗狗，所以手腳特別細長，但絕不是什麼怪物。不過由於毛髮稀疏，牠必須在炎熱時塗上防曬霜，並且有一系列可愛的衣服，在寒冷時保持溫暖。牠現在和主人幸福愉快地生活着，而且已有大量網民關注牠。許多新粉絲看到Chupey的故事後，都被感動得落淚，並火速成為Chupey的忠實粉絲。