【寵物美容】太子寵物店免費為浪浪沖涼　竟與一塊鹹魚肉餅有關？

日前，一家位處太子的寵物店推出免費為貓狗洗澡服務，所有流浪或待領養的動物均可預約。店主Kelvin是位愛狗之人，創業以來一直也有捐貓狗糧予義工，出錢又出力地幫助流浪動物，善舉背後，原隱藏著一隻狗與一碟鹹魚肉餅的故事。

港人Kelvin一年多前於太子開設寵物店，幾經努力終在上月擴展業務，搬往更大的鋪位。於是，他日前在其店鋪的專頁宣布，每月28號也會免費為流浪或待領養的動物洗澡，善舉備受網民讚賞。

一家位處太子的寵物店推出免費為貓狗洗澡服務。（受訪者提供）

鹹魚肉餅救回愛犬

家中養有5隻狗的Kelvin自小喜愛動物，而他最寵愛的唐狗「矇矇」正是領養回來的。活潑親人的矇矇於3年前患上怪病，不願進食及喝水，多位獸醫均未能找出病因。矇矇因此體重暴跌，無力支撐身體，甚至曾突然噴血，健康急轉直下。Kelvin眼看愛犬健康日益惡化，內心已做好告別的準備。就在他黯然放棄之際，矇矇竟對他在餐廳所點的一碟鹹魚肉餅表現出興趣，令他喜出望外。吃下那碟肉餅後，矇矇奇蹟般願意重新進食，身體狀況逐漸改善，「真係開心死我」，Kelvin語帶興奮道。

唐狗「矇矇」是Kelvin致力幫助流浪動物的主因。（受訪者提供）

▼▼▼▼▼點擊相片了解鹹魚肉餅與矇矇的故事▼▼▼▼▼

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店主：希望影響下啲行家

難得把愛犬從鬼門關前救回來，Kelvin決心要多花時間陪伴牠，遂毅然辭去保險經紀一職，改到上班時間較規律的寵物店工作，並在一年多前一圓開寵物店的夢想。他為了幫助更多像矇矇般的流浪動物，一直默默地捐贈貓狗糧予動物義工。上月，他開設的寵物由小鋪搬往大鋪，遂推出免費洗澡服務，「能力大咗，想做返啲善事，有人帶頭就會有人跟，希望影響下啲行家」，他補充道。

他笑言，已有行家表示將仿效他的做法，將愛心傳揚開去，而在他宣布推出服務後，暫時已接到數個預約，亦歡迎一眾義工繼續預約，詳情可參考其Facebook專頁（按此）。