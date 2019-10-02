【貓界奇葩】流浪貓B被收編　竟然喝水也會胖　體型一年暴漲10倍

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每隻毛孩也是一個「驚喜包」，你永遠猜不到牠將會長成甚麼樣子。港人Apple去年收養了數隻流浪貓，其中一隻貓僅得手掌般大。在短短一年後，這隻貓的急速成長，體型比初生時大約10倍，差異令人震驚，主人透露牠變肥的原因竟然是愛飲水？

每隻毛孩也是一個「驚喜包」，你永遠猜不到牠將會長成甚麼樣子。港人Apple去年收養了數隻流浪貓，其中一隻貓僅得手掌般大。但在短短一年後，這隻貓的急速成長，體型比初生時大約10倍，差異令人震驚。

貓貓「肥仔」的體型一年內暴漲10倍。（受訪者提供）

肥仔的媽媽在懷孕時仍流落街頭，直至被Apple友人救起，在Apple家中誕下了4隻小貓，數日後便因過度虛弱而離世。其中兩隻小貓因營養不良而相繼離世，剩下肥仔及姊姊。Apple及其女兒為了確保兩隻小貓健康成長，日以繼夜地照顧牠們，終令牠們熬過了最易夭折的時期。

肥仔初生時只得約一隻手掌大。（受訪者提供）

▼▼▼▼▼點擊相片看肥仔身形暴漲過程▼▼▼▼▼

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Apple透露，其實肥仔並非特別貪吃，基本上只吃乾糧，餵食份量亦不算多，但牠偏偏越長越胖。反觀肥仔姊姊平常餐單包括罐罐及雞柳，但身形卻比肥仔纖瘦。Apple笑言肥仔非常愛喝水，也許肥仔正是那種「喝水也會胖」的體質。肥仔姊姊現時已送養予他人，家中空間從此便由肥仔獨佔，即使體型再膨脹也不怕了！

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