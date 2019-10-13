韓國狗狗幼稚園日常　午睡以外最萌畫面　還有玩氣球、游泳學習班

都市人生活忙碌，有時候家中實在無人照顧狗狗，這時寵物酒店便很實用。 在韓國，Puppy Spring是一所當地著名的狗狗酒店，專為上班族提供狗狗託兒服務，就像幼稚園學生般，牠們在酒店裏除了會有午睡時間，有放飯時間外，更有許多課堂可以上！而到了夏天，這裏更安排了室內玩氣球和到游泳池玩樂時段！

午睡時間到了，你不去睡嗎？（instagram@puppyspring_）

位於韓國京畿道的Puppy Spring（퍼피스프링），是由一班愛狗的專家所經營。這裏提供了像是「幼稚園」般的狗狗託兒服務，讓狗狗按上課時間表，有秩序規律地進行作息，同時關注狗狗的身心健康成長。

【點擊圖片看狗狗幼稚園學生們，如何在室內玩氣球】

一起玩波波吧！（instagram@puppyspring_）

+ 21 + 20 + 19

帶狗狗來到這裏，就真的像送小朋友上學去般。首先，這裏是要提早預約，每天8時至10時可以帶過來。到了11時，就開始讓狗狗們互相認識，以解開心中的不安情緒。接下來的時間，會讓狗狗們玩一些球類遊戲和嗅覺訓練。狗狗多互動，培養牠們的社交能力，對日後要融入不同的社群，都十分有利。

【點擊圖片看狗狗幼稚園學生們，如何在泳池暢泳抗炎夏】

不玩氣球的話，也可以去游水！（instagram@puppyspring_）

+ 11 + 10 + 9

一般玩樂後，就會讓狗狗們午睡。早前網上爆紅的「狗狗午睡圖」，就是出自這幼稚園。通常午睡是1至2時，然後又是活動時間。如果天氣情況良好，就會帶牠們外出散步，盡情奔跑。

早前在網上爆紅的相片，就是這張狗狗齊齊午睡照。（instagram@puppyspring_）

狗狗們玩在一起，很開心。（instagram@puppyspring_）

不過，早前天氣十分炎熱，於是這裏便安排了兩項課程可供選擇，分別是室內玩氣球，又或是到室內游泳池暢池。玩氣球時，狗狗們擠在一起，互相有交流，玩得十分高興。而游泳池裏，狗狗們也玩得很開心。職員強調泳池裏絕對沒有加入消毒劑，而當天使用後的水，只會用來清洗地板，絕不會重複使用。

Puppy Spring / 퍼피스프링

地址：경기도 고양시 일산동구 산두로213번길 40

電話：+82 010-5520-3011

營業時間：08:00 - 20:00 (平日)；04:00 - 18:00 (周末、假日)

https://puppyspring.blog.me/

https://www.instagram.com/