街角暗藏殺機　愛協獸醫籲時刻注意避4大毒物

如果你有遛狗或貓的習慣，相信帶牠們外出時總是很擔心，因為路邊充滿了意想不到的事可能會發生，而有毒的東西，可能隨時出現在路旁。愛護動物協會的獸醫，每年都會接到不少貓狗中毒的個案，想知道最常遇到的毒物有哪些？便要留意以下資料。此文章轉載自香港愛護動物協會足印雜誌103期。

狗狗喜歡到處嗅聞，容易吃到毒物。（Unsplash）

協會每年均處理不少貓狗的中毒個案。不過，並非每宗個案都能被清楚歸納為意外或人為惡意落毒。查找致毒物質的過程十分困難，所以我們作為獸醫，在許多情況下需要根據病歷和臨床跡象做出判斷。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

帶狗狗散步時，要留心狗狗會否吃到奇怪的東西。（Unsplash）

以下是香港戶外常見可引致寵物中毒的有毒物質。我們刻意只作粗略介紹，以免不法之徒濫用資訊毒害貓狗。

鼠餌：專為滅鼠而合成的毒藥，常被居民及市政人員於街上使用。放置鼠餌的地方多數會張貼有毒鼠餌的警告吿示，主人宜多留意。鼠餌會使老鼠流血不止而死亡，如貓狗不幸呑服，可產生同樣效果。故此如狗隻在置有鼠餌的地方活動，主人務必提高警覺，如為狗隻繫上狗繩。貓隻主人應讓貓留在室內，直至藥餌被移除為止。

無論有心或無意，地面上也有不少危險的毒物。（Unsplash）

有機磷（Organophosphate）：為一系列的化合物，常用於殺蟲藥。有機磷被廣泛用於農業，某些類型的有機磷則可用於曱甴藥餌。貓狗的中毒個案可由吞食受有機磷污染的昆蟲或直接吞食藥餌引致。此類物質為神經毒素，可引致口吐白沫及不受控制的震顫。

帶狗放電時，記得牽好狗繩！（Unsplash）

除草劑：其中一種除草劑可導致不可挽回及逐步惡化的肺部損害，受害動物大多因病情太嚴重而需要人道毀滅。香港曾出現幾宗頗轟動的除草劑毒狗個案，受害狗隻吃下有毒的肉類和骨頭導致中毒。現在香港各界正考慮建議政府禁止使用該種除草劑。

如有需要，可能要為狗狗帶上口罩。（Unsplash）

番木鱉鹼（Strychnine，又譯士的寧）：另一類的除害劑，主要用於小型脊椎類動物。番木鱉鹼的毒性強烈，曾被懷疑與幾宗毒狗個案有關，可導致嚴重肌肉抽搐。曾有傭人為狗隻清理受污染的嘔吐物後不適送院，由此可見該毒藥之劇烈毒性。

正如前文所述，主人宜對這些毒藥有所警覺。詳情可參考獸醫小貼士。

【點擊圖片看柬埔寨屠狗情況，幸好有動保組織協助，讓屠夫轉行】

現年41歲的屠宰場屠夫Khieu Chan表示，有時候他會看着那些等待着被殺的狗，訴說自己的心底話：「請原諒我，如果我不殺你，我就不能養活家裏的人。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看動保組織如何協助關閉柬埔寨狗隻屠場】（注意圖片可能引起不安）