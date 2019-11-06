【萌寵充電站】弟弟每天哭　鬥牛獒哥哥為哄他不惜出這絕招

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 鬥牛獒外表兇猛，但對於家人，牠們總會展現出溫柔無比的一面。鬥牛獒Brutus的飼主去年誕下了第一個兒子，牠立刻變身成盡責保姆，全天候保護弟弟。為了哄弟弟開心，牠甚至會拿出最愛的玩具與弟弟分享。

鬥牛獒Brutus於去年榮升哥哥，因其飼主Bonnie Michalek誕下了兒子Kayden，令牠不再是家中最年幼的成員。Brutus成為哥哥後使命感大增，終日寸步不離地守護弟弟，甚至不惜貢獻最愛的玩具來哄他。

鬥牛獒Brutus於去年榮升哥哥。（Facebook@Bonnie Michalek）

Bonnie於2016年領養Brutus，自此便待牠有如親兒，曾直言早已把牠視為第一個兒子。Bonnie更透露，愛犬是最早發現她懷孕的家庭成員。在她尚未得知自己懷孕時，Brutus突然經常黏著她，「每當丈夫外出時，Brutus總會待在我身旁，不願留在狗籠內。當時我以為是因籠子太小，但即使更換籠子後，牠依然如此，我後來才驚覺牠是希望保護懷孕的我。」

Bonnie於2016年領養Brutus，自此便待牠有如親兒。（Facebook@Bonnie Michalek）

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Kayden出生後，Brutus立刻溫柔地湊上前嗅聞他，彷彿知道他就是弟弟。Bonnie原本亦曾擔心Brutus會妒忌弟弟，但Brutus不但沒這樣做，更請纓成為盡責的保姆。在Kayden鬧脾氣或哭泣時，Brutus會馬上叼來最愛的毛球玩具安慰他。Bonnie笑言：「這個黃色絨毛球是Brutus唯一不會在5分鐘內咬爛的玩具，牠擁有這毛球時非常開心，所以牠希望能將這份心情帶給弟弟。」Brutus願意把心頭好與弟弟分享，絕對是位稱職且慷慨的哥哥。