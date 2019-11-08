【萌寵充電站】跨物種友情新配搭！雪貂+德國牧羊犬形影不離

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。這次介紹的，是來自立陶宛的德國牧羊犬與雪貂。牠們之間感情出乎意料地好，出雙入對，主人表示：「像兩兄弟！」

睡覺也形影不離，感情好到不得了！（ig@nova_n_pacco）

跨物種友情可以是不同組合，最常見到的是貓狗成為密友。而這次要介紹的，是德國牧羊犬與雪貂這組合。來自立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）的女子Diana Grib，她家裏便養了德牧和雪貂，雖然兩者體型和品種差異很大，但無損彼此感情，親密如兄弟。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看德牧與雪貂間真擊友情，牠們一起大冒險，真是很開心】

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在2018年時，Diana收養了純種的德國牧羊犬Nova回家，並開始教導牠不同的事情，讓牠與不同小動物去接觸，例如是倉鼠、貓、鸚鵡等等。Nova是隻和藹可親的小狗，牠對人和小動物都很友善。

直到一年後，Diana認為Nova已成長好，是時候結交一個新朋友，於是她領養了一隻長久以來都夢寐以求的小動物回家，這就是一隻雪貂。Diana指領養雪貂Pacco前，她已做足準備功夫。

Nova是名種狗後代，飼養前Diana也花了不少時間去認識牠的生活習慣。（ig@nova_n_pacco）

在領養Pacco之前，我至少花了半年的時間，去收集飼養雪貂的信息。我知道如何才能打造一個安全的環境讓雪貂生活，同時也知道如何去觀察健康問題以及處理牠的便便。 Diana Grib

當Diana把雪貂Pacco接回家不久，德牧Nova已與Pacco密不可分。牠倆有許多相似之處，都是極具好奇心、貪玩又愛冒險。牠們生活在一起、玩耍在一起，更一起外出探險。而回家後，更是黏在一起睡覺：「有時候我覺得自己是養了兩條狗！」