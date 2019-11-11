老爸起初嫌領養貓醜　一年後狗奴變貓奴　被揭在公司偷養6隻

貓咪的魅力絕非一般人可以抵擋！有位貓主在一年前領養貓咪後，全家都從狗奴變成貓奴，她的父母還在工作的地方偷偷養貓，她爸還偷養的數量更多達6隻！

貓主陳誼君和家人原本是百分百狗派，直至她一年前領養橘貓「滷蛋」後，情況就徹底逆轉。她的老爸原本嫌棄滷蛋長得醜，認為牠跟路邊的野貓一樣；她媽認為貓的眼睛長得可怕。不過，滷蛋的性格親人又愛撒嬌，她爸媽短時間已經被牠攻陷，成為了兩名百分百貓奴。他們現在還考慮再養一隻貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

有一天，貓主父母忽然叫她載貓糧回家，更揭發她爸媽一直餵流浪貓，並在工作地方養貓，爸爸偷偷養了6隻，媽媽也養了1隻。貓主指，「一個多月前跟我說3隻，現在竟然6隻了！我媽今天早上跟我說的，因為我爸不敢跟我說，我真的又氣又好笑。」

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「爸媽太誇張了決定貼出來公審。」貓主把爸媽成為貓奴的故事分享到facebook群組「愛貓聯盟」，隨後獲得多達3千位網民點讚，大多數網民留言指「吸貓上癮了」、「這就是貓咪的魅力」、「貓有毒阿」、「總有一天貓星人將統治地球」，也有網民提醒貓主要小心地位被取代，「版主你要小心自己會不會被棄養了！」

能夠得到家人的認同真的再幸福不過了！另一網友Sellin大約在11年前養了隻橘貓「Ciao」，外公剛開始聽到孫女養貓十分反對，因此她長期不敢帶毛孩回家，直到6年多前，她戰戰兢兢地將Ciao帶回家過年，沒想到外公一看到喵喵從籠子走出來，不但沒有嫌棄，反而還說，「哦！起尬家大架，金黃色ㄟ好，招財！」

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