50kg藏獒也有溫柔一面　40隻巨型「毛公仔」令你對大狗改觀

提起藏獒，大家的印象應該是兇猛威嚴，腦海中閃過坊間傳言「一獒戰三虎」的說法。當然，藏獒曾經是善於攻擊，力大兇猛的狗種。不過，事實上牠有溫柔可愛的一面，這裏搜羅了40張藏獒萌照，牠們撒嬌充滿童心的樣子，一定會令你迷上。

我最喜歡玩毛公仔！（IG@rinchen__norbu）

藏獒是種高大、兇猛、垂耳的犬種。一般身長約120厘米左右，體毛粗硬豐厚，以抵禦寒冷的氣候環境。體重則接近50公斤，咬合力約是186.3磅，因此一般人看到藏獒，會被牠嚇怕不是沒有原因的。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看藏獒的可愛萌樣，牠們真的充滿童心，是大人小朋友的好朋友】

+ 36 + 35 + 34

據悉藏獒是世界上最古老、且僅存於世的稀有犬種之一。牠長久以來生活在海拔3000到5000公尺的高寒地帶，被當地居民視作護衛犬。

據悉藏獒是世界上最古老、且僅存於世的稀有犬種之一。牠長久以來生活在海拔3000到5000公尺的高寒地帶，被當地居民視作護衛犬。

在西藏，藏獒被視作保護神般存在。牠們非常忠誠可靠，不少關於藏獒的傳說，流傳着牠英勇護主的事蹟。

藏獒是當地居民可靠的守護犬。(IG@6_pups_and_a_smallholding)

一般情況下，藏獒都沉穩踏實，比較嚴肅。但事實上，藏獒也有顆赤子之心，牠們長久和主人互動，已變得很親人。