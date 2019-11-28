高以翔對動物愛心爆棚　蹲下為流浪狗抹臉　出錢救瀕死浪貓

台灣男星高以翔昨日（27日）於拍攝綜藝節目期間突然昏迷，送院搶救後不治，終年35歲。高以翔形象一向正面陽光，現實中他亦是一位暖男，對小動物愛護有加，不但經常大曬其愛犬，更不遺餘力幫助流浪動物。

藝人高以翔周三（27日）凌晨拍攝內地綜藝節目《追我吧》期間暈倒，送院搶救後證實心因性猝死，終年35歲，不少藝人及粉絲知悉消息後均表示心碎。高以翔向來形象甚佳，因他向來勤奮努力且充滿愛心，尤其對小動物們。

高以翔愛狗如命，養有一頭名叫「帝歐」的白色松鼠狗。（微博@高以翔）

社交平台上成「曬狗狂人」

高以翔愛狗如命，2014年起開始飼養一頭白色松鼠狗「帝歐」。自此他的社交平台上便不乏愛犬身影，經常大曬人寵溫馨合照，甚至還為愛犬開設專屬的社交帳戶。他亦多次與帝歐一同出演節目，以及拍攝廣告，把握每一個能「曬狗」的機會。他曾在微博對愛犬「表白」：「跟我的小伙伴在一起是我最珍惜的時光。謝謝你來到我的生命裡@BadBoyTheo帝歐，給我每分每秒的陪伴。」

高大威猛的高以翔毫不掩飾其柔情一面，經常流露對小動物的愛心。（微博@高以翔）

▼▼▼身高達193cm的高以翔，卻對嬌小的松鼠狗情有獨鍾▼▼▼

+ 24 + 23 + 22

細心為流浪狗抹臉

除了疼惜帝歐外，高以翔對流浪動物亦愛護有加。他曾在拍攝電影期間，餵飼一頭路經的流浪狗，其後更細心地蹲下為狗狗抹臉，窩心舉動引網民大讚「又帥又善良」。

▼▼▼▼▼點擊相片看高以翔救助流浪動物經過▼▼▼▼▼

+ 7 + 6 + 5

另外，高以翔在2014年亦曾救起一頭流浪貓，出錢出力地醫治牠及為牠尋家。高以翔當時透露，他在住所停車場發現這隻奄奄一息的小貓，不但右頸韌帶受傷、骨折且耳朵流血。他隨即將小貓送醫，自掏腰包支付醫療費用，面對記者問及實際數字，他只淺笑謙稱：「還好啦，這是小事。」最後，他還為小貓找到了好歸宿，從此脫離流浪日子。

網民們得悉高以翔猝逝消息後，甚感惋惜，大嘆「世上又少了一個善良的人」。

▼▼▼▼▼點擊相片看高以翔大受觀眾歡迎的原因▼▼▼▼▼